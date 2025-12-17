每日雜誌｜樓宇密集路窄多限制 百米雲梯車難展所「長」 消防專家籲未來建厦擴闊緊急通道 加大承重量

香港樓宇密集，火災風險日增，樓宇間距過窄或助長火勢蔓延。宏福苑火警因棚網不阻燃，導致多座大廈「連環燒」，凸顯阻燃設施的重要性。多位消防顧問指出，本港高樓越建越高，救援難度提升，百米雲梯車具輔助潛力，但需10米空間展開，且重量達60噸，遠超現行緊急消防車道的闊度和承重標準，建議本港應擴闊車道、提升承重量，並在未來建築設計中預留足夠公共空間，強化整體消防韌性。

香港是全球人口密度最高的地方之一，在僅有的1115平方公里的陸地上，居住了752萬人（不包括水上人口）。去年最高人口密度的區域為觀塘區，每平方公里有5.93萬人，其次為深水埗區（4.7萬人）與油尖旺區（4.45萬人）。隨着大量住宅屋苑即將展開大維修工程，樓宇距離過近的問題再次引起公眾關注。

放寬樓高限制 減樓宇總數

多項火災韌性研究指出，「建築物密集度」是評估火災風險的指標。有消防顧問表示，宏福苑大火屬「極端情況」，由於各座大廈均設有不具阻燃功能的棚網，間接將多座樓宇連成一體，火勢蔓延成「連環燒」。他強調，一般建築物外層採取阻燃物料，火勢理應不會蔓延至鄰近大廈。

若要進一步提升安全性，承建商授權簽署人協會主席李啟元建議，當局可考慮未來放寬樓宇高度限制，透過增加樓高以提升單位數量，從而減少樓宇總數，紓緩密度過高問題，擴大大廈之間的空間距離，有助降低火警風險。資深工程師Leo補充，若工程鄰近大型住宅或人口密集地區，更應詳細評估現場環境，提高工程安全系數。

工程界建議提升樓宇高度以增加單位數量、減少樓宇數量，緩解樓宇密度太高的問題。

此外，高層樓宇的救災挑戰也備受關注。本港消防處目前配備的最高鋼梯車（俗稱雲梯車），為56米旋轉台鋼梯車，設有電腦控制系統、升降機及救生籠，主要用於高空滅火及人員救援。對於使用內地百米雲梯車的建議，消防處指，因該類車輛展開支架時需預留最少10米闊空間，而本港緊急車輛通道僅有6米闊，故未能應用。故此，有關香港使用百米雲梯車，可能首先要考慮將全港所有大廈的緊急車輛通道擴闊及加大承重量。 當中最複雜的問題是加大屋苑平台上的緊急車輛通道的承重量。

有消防工程人員指出，若現場已有一輛雲梯車停泊，其他消防車或缺乏足夠空間，建議當局考慮未來加闊緊急消防通道，以容納更多消防車。

現時鋼梯車可攀至一定高度，但地面要預留空間供伸出支架固定車身。

現行法例規定，每座建築物須設有緊急車輛通道，確保消防處車能直達火場。根據《2011年建築物消防安全守則》（2024年版本），車路形式的緊急車輛通道闊度不得少於7.3米，非車路形式的通道應以堅固物料鋪設，不少於6米闊；通道上方如有任何架空搭建物，應保持不少於4.5米的淨空高度。《守則》亦要求，通道應安全無阻、盡頭設迴轉空間，並須讓總重量3萬公斤（30噸）、迴轉圈直徑26米及長度12米的消防車安全操作。

至於市區一般車路的最低闊度，根據《香港規劃標準與準則》（2024年1月版本），若道路為快速公路及主幹道，其兩線雙程分隔車道闊度至少須為7.3米、三線為11米、四線則為14.6米。而區域幹道及地區幹道，其兩線雙程分隔車道至少為6.75米闊，而兩線不分隔行車道則為7.3米；如有電車軌，須設有5.5米闊的電車專用範圍。

對於闊度少於6米的支路、私家街道及通路，規定其總淨闊度必須不少於6米（可包括毗鄰的行人路或路邊），以便在發生緊急事故時供消防車使用。

香港有不少樓宇高度達到或超過30層高。

加強大廈消防設施保養維護

消防顧問梁錦得指出，現時消防處所用的56米高雲梯車已屬高規格，但在實際操作中仍受風力干擾，「100米高的雲梯車使用風險亦較高。」他提到，本港過去發生兩宗雲梯車在升高作業期間遭遇強風，被吹翻導致雲梯斷裂的事故。

至於百米高雲梯車，他指，車輛重量增加，需更大的空間伸展支架，「要留意的是現時預留的獨立消防車通道，主要按過去50米雲梯車的重量作承重標準，若要引入更高的消防車，也需考慮道路承重與空間規劃。」

據了解，超過100米的雲梯車，一般重量超過60噸（約6萬公斤），遠超於特許重型貨車的一般總重（約40噸）。有消防工程人員指，除緊急車輛通道外，也有需要擴闊一般車道及其負重量。

另一消防顧問指，更高的雲梯也非「萬能」，「即使雲梯可到達，仍會因風力、荷重及射水反作用力等，影響雲梯的穩定性。」他強調，對於高層建築物救災，建築物本身的消防設備非常重要，「若大廈內的消防設施無好好保養與維護，火災時只靠消防人員在外部搶救，救援難度更高。」

他強調，過去10年，本港雲梯車的高度已有提升，緊急消防通道的闊度及承重量亦有相應增加，發展商亦積極配合，以提升消防安全。

有工程師建議，日後於施工前應小心審視現場環境，提高防火安全系數。

須打擊車輛非法佔用「場地」

內地近年也有不少高層建築，當局規定必須設有消防車道以及連接車道的「消防登高操作場地」，後者是預留給消防車救援停泊的方形空間，以黃色線標示禁止停車。當中要求登高操作場地必須採用能承受消防車通行和救援操作荷載的硬質鋪地，長度與闊度不能小於15米和10米；若建築物高於50米，操作場地的長闊度應不小於20米和10米。內地當局不時打擊車輛非法佔用「消防登高操作場地」。

李啟元建議，未來在設計住宅樓宇時，應規定每座大廈之間預留更多公共空間，作緊急消防用途，並加入能容納100米鋼梯車到場的設計要求。

梁錦得重申，應立法防範火警源頭，加強對維修用建築物料的監管，確保其具備阻燃功能，以防火警迅速擴散。

內地滅火無人機處試驗階段 高溫環境影響效能

大埔火災後，有建議認為消防處應該盡快引入滅火無人機，也有指內地在這方面的發展已成熟。但根據內地消防部門的資訊，目前滅火無人機在內地仍處於探索試驗階段。

目前滅火無人機在內地仍處於探索試驗階段。

資料顯示，使用滅火無人機需綜合考慮多方面因素，包括其飛行穩定性與滅火效能。受限於無人機本身的重量及承載上限，必須一併計算搭載物如滅火劑及輸水管道的重量，因此，無人機所搭載的輸水管直徑遠小於消防部門常規使用的滅火喉，出水量顯著降低，影響實際滅火效果。

此外，火場的高溫環境也會影響無人機的穩定性和滅火效能。據了解，市面上常見無人機的工作溫度上限約為攝氏50度不能過於靠近火源。然而，若距離火源過遠，滅火劑噴射的準確度與壓力會下降，削弱效能。

每日雜誌組