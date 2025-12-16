宏福苑五級火︱消防處主動巡查維修樓宇警鐘系統 抽調人手跟進異常報告

大埔宏福苑火災發生至今已半月有餘，消防處於12月4日起與相關物業管理機構保持緊密協作，並加強巡查大廈的消防裝置及設備，以提升樓宇消防安全。處方已透過內部調配人手加強巡查大廈的消防裝置及設備，特別針對正在進行大維修的大廈，主動檢查大廈消防警鐘系統運作。處方如發現違規情況，將深入調查並果斷執法。同時，處方已抽調人手迅速跟進大廈的消防裝置異常報告，並按情況採取相應執法行動。

消防處：物管公司須確保消防設備有效運作

此外，消防處較早前分別與物監局、香港物業管理公司協會有限公司、房委會、房協及香港地產建設商會進行深入交流。消防處強調，物業管理公司除須確保大廈依據《消防（裝置及設備）規例》（第95B章）完成年度檢查外，亦應積極履行管理責任，協助業主妥善維護公用部分的消防裝置及設備，確保其持續有效運作。消防處亦提醒物業管理人員須在日常工作中定期巡查消防裝置，並協助業主與業主組織及時處理設備損壞或異常情況。

消防處已透過內部調配人手加強巡查大廈的消防裝置及設備，特別針對正在進行大維修的大廈，主動檢查大廈消防警鐘系統運作。資料圖片

「大埔宏福苑援助基金」總額達37億元

截至今日（16日）中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約34億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額約為37億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。

政府早前宣布從基金向每戶受影響家庭發放生活津貼，金額已由5萬元增至10萬元，截至今日已處理1,906宗個案；另外，就每名死者向家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，截至今日已處理134宗個案。政府會陸續發放有關款項。

社署社工已接觸超過1,980個受影響住戶，為超過4,900名居民提供「一戶一社工」服務。社署會與受影響住戶保持聯繫，為他們提供一切所需協助，並全力支援政府的善後工作。

政府與資訊科技業界構建的物資捐獻網上平台繼續運作，團體及市民可於平台登記可捐贈的物資。資料圖片

尚餘逾千單位 可較長期安置災民

截至今日上午，共有1,236名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有3,354名居民現居於房屋局的過渡性房屋、房協項目或屯門寶田中轉房屋的單位。目前能夠用於較長期安置受影響居民的單位尚有逾1,000個，供應足夠。位於不同區域的過渡性房屋和房協項目目前仍可提供約400個單位。此外，位於屯門的寶田中轉房屋及位於啟德的「啟航1331」，共有約900個單位供應。

過渡性房屋營運機構及房協的職員和義工日以繼夜為單位添置生活所需物資，盡力滿足居民的需求。以大埔善樓為例，累計已有超過1,200人次的義工投入服務，涵蓋義載、醫療協助等，項目亦收到不少捐贈，包括食物、傢俬、電器及各類日常用品，切實回應居民的生活所需，體現社區團結互助的精神。

政府與資訊科技業界構建的物資捐獻網上平台繼續運作，團體及市民可於平台登記可捐贈的物資。政府至今共收到超過1,900個登記，其中約三成由機構提出，而餘下的由市民個人提出。已登記可捐獻物品種類涵蓋食品及飲品、衣物、日常生活用品、寢具、電器等多個類別。政府正透過相關政策局、政府部門和服務團體掌握居民的實際需要後進行物資配對工作，以便陸續把適用物資派送往有需要的地點。至今已有超過24,000件涵蓋不同類別的物資配送至多個地點。物資配對和分發工作會持續進行。

7座受災樓宇混凝土芯已完成抽取

房屋局獨立審查組已完成抽取宏福苑全部7座受災樓宇混凝土芯的程序，正進行初步結構評估。

此外，隨着行政長官於12月12日宣布就大埔宏福苑火災成立獨立委員會，政務司司長已明確指示所有相關政府部門及單位，須積極配合並全力支援委員會的工作。目前，各相關政策局及部門正整理與規管巡查以及火災相關的各類資料，以便盡快提交予委員會參考，助其順利開展審視工作。