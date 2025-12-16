Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火︱管委會會議突延期 業主質疑法團急割席工程合約 日後難追責

社會
更新時間：21:27 2025-12-16 HKT
發佈時間：21:27 2025-12-16 HKT

大埔宏福苑火災發生已逾半月，宏福苑業主立案法團原定於明晚（17日）在太和社區中心禮堂舉行全體委員會議，惟法團昨日（15日）發通告通知延遲舉行，詳情稍後公布。宏福苑業主洪先生接受《星島頭條》電話訪問時表示，大部分宏福苑居民對法團時隔數周後突兀舉行管委會會議，而非在火災後即時現身跟進狀況存疑。即使有居民致電法團主席徐滿柑，亦只獲回應「會在會議上回答」。

「法團主席徐滿柑行為怪異」

他又指出，有居民認為徐滿柑行為怪異，未上任前本來對工程公司有所疑惑，「但接手後又好好合作，好多居民都奇怪點解會批錢批得咁快」，或工程為何會「一次過做8幢，而唔係分幾幢幾幢（咁做）。」

根據會議議程，第六項審議事項為「議決把終止大維修工程承建商及顧問公司合約的議案，交由業主大會表決」。洪先生表示，許多居民均對該議程有疑，質疑為何在發生火災後，並非首先處理善後及賠償等問題，而是議決終止大維修工程承建商及顧問公司合約，居民擔憂此舉會導致日後難以追究責任。

相關新聞：大埔宏福苑五級火︱法團稱大部分業主及居民冀列席參加 延期開會另覓場地

指法團「神秘」、不近人情

被問及對法團觀感如何，洪先生指法團非常「神秘」，認為法團「有啲不近人情」，惟理解法團成員亦是業主，或因有家屬傷亡而受到創傷。他提及大部分居民都希望參加原訂明日舉行的會議，「希望大家見個面，了解下問題」，包括如何處理保險問題等，期望政府可以介入。

洪先生亦再三提及，除工程公司外，須徹查管理公司，特別是火警鐘沒有響鳴的原因，強調火警鐘是導致死傷者「翻倍」的因素，管理公司責任更大，要求對受災居民進行賠償，並引以為鑑。

「多數居民希望原址重建」

另外，洪先生提及多數居民都希望可以原址重建，如需要搬走，也希望獲得賠償，及由政府提供「綠表」購買資助單位。

記者：李健威

