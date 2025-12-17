中電電網「大腦」 守護萬家燈火40載 傳承專業使命 維持世界級可靠供電

坐落於大埔滘山坡上的一座建築，靜靜守護萬家燈火，維持社會日常運作。這是中華電力（中電）於1985年啟用的大埔系統控制中心，作為整個電力系統的「大腦」，工程團隊運籌帷幄，全年無休地為供電範圍內逾600萬市民調配電力，時刻監察各區設備與天氣變化，應對突發狀況，維持99.999%世界級供電可靠度。該系統控制中心已啟用40年，兩位資深工程師駱志明與梁倩兒分享他們如何履行供電使命，並將經驗傳承後輩。



走進控制室，映入眼簾的是一列列電腦與牆上的巨型螢幕，即時顯示供電範圍內電網動態，包括各區架空天線及變電站。工程師需要計算及策劃每天的發電量，同時「一眼關七」，一旦遇上任何突發狀況，要迅速作出準確判斷，透過遙距操作調撥其他供電點，必要時更要調配緊急服務組到場協助、進行評估及復修，務求減少對市民的影響。



中電輸電及供電業務部署理系統運行總監駱志明指出，大家通常用「大腦」來形容系統控制中心，非常貼切，「因為這個『大腦』可以控制電網內不同『手手腳腳』支線的運行，讓整個電網正常運作。」

全年無休的大埔系統控制中心肩負守護萬家燈火重任。(中電提供)

80年代，剛落成時的控制室仍未有電子螢幕，需要人手改動訊息。(星島資料室圖片)

2000年代控制室已全面電子化，與時並進。(中電提供)

颱風夜未眠 應對極端天氣

駱志明在中心工作超過30年，遇過大大小小的突發事件。最難忘一次，是在八號風球懸掛期間當值。他表示，那天從上班到下班，8小時都幾乎未曾離開過座位，「或許只去了一次洗手間，食物也放在桌邊，邊吃邊做。」中心內設有員工餐廳與休息間，當遇上惡劣天氣導致交通受阻時，同事便不需要擔憂。



面對近年本港極端天氣頻繁，駱志明稱為他們的工作帶來一定挑戰，例如隨着高溫的日子越來越多，電力系統負荷亦相應上升，團隊必須提前預測電力需求，並作精準調整，以制定最合適的供電方案。另一方面，世紀暴雨和超級颱風等極端情況亦對電網構成壓力，團隊須妥善調配人手，確保能應付突如其來的工作量。

駱志明(中)和梁倩兒(右)見證中心多年轉變，希望將他們的經驗傳承後輩。葉偉豪攝

首位女工程師感恩前輩指導

現任輸電及供電業務部資產管理總監梁倩兒於2004年加入中電，是大埔系統控制中心首位女配電系統控制工程師。她加入系統控制中心第一年，便遇上行內俗稱的「萬雷轟頂」，即一夜之間頻繁出現行雷閃電。梁倩兒仍然記得當晚畫面，「從電網圖可以看到雷電四面八方出現，心情頓時緊張，會即刻去思考如何守住萬家燈火。」幸好前輩們對系統瞭如指掌，加上事前周密計劃，很快解決問題。「原來多思考、多練習，反應就會更快，這是前輩教導的極速成長心得。」

梁倩兒感恩當時的前輩願意教導她這位新丁，「夜更當值時，他們會掏出電網圖，預設不同的情境題，模擬面對不同情況的處理方式，訓練我的判斷思維和應變能力。」



她寄語有意加入中電的師弟妹用心學習，「在這行業，書本能提供許多知識，但必須親身實踐才能融會貫通。前輩們擁有豐富知識及多年經驗，後輩只要虛心求問，他們必會傾囊相授。」梁倩兒亦強調前線經驗的重要性，所有見習工程師入職後皆須完成兩年實習，有助新人了解各部門運作，「一定要親身走到前線感受、學習、實踐，將來才能做好電網規劃和管理等工作。」

梁倩兒是系統控制中心第一位女配電工程師。(中電提供)

入行者須抗壓力足不怕捱夜

駱志明則希望有志加入系統控制中心的年輕人不怕「捱更抵夜」，因中心須24小時運作，工程師要輪班守護電網，遇緊急情況更須在極短時間內分析決策，迅速應對，因此須具備相當抗壓能力，方能勝任。



駱志明見證了系統控制中心的變化，多年來中電電網發展迅速，系統與設施亦不斷更新，與時並進。他回憶，當初入行，電腦尚未普及，甚至需用整個房間放置相關設備；控制室內的巨型模擬板，更是由工程人員人手逐格鋪砌，以便監控供電範圍內的線路狀態，掌握電網的實時狀況。如今，只須透過電子屏幕，便能清楚知道整個電網運作，今昔對比，差異顯著。



他坦言：「當初只是抱着嘗試的心態加入。由於未試過上夜班，初時不太適應，也要自我調適壓力，例如工餘時間會做運動、發展興趣。」他認為，於一個細小空間，便能看見覆蓋香港多區的整個電網，從發電、輸電及配電，全面了解整個電力系統的運行，一切盡在掌握，箇中特別之處，難以言喻。



問及如何紓緩工作壓力，梁倩兒則說她喜歡行山：「看看藍天白雲、望望大海、深深呼吸，能夠釋放壓力。」另一妙方是「永遠做最好的準備」，在她眼中，只要準備充足，無論發生何事都能冷靜應對。在中電拼搏多年，二人皆慶幸能將大學所學的，實實在在應用於工作，為此感到欣慰。



引領電網現代化 首設雷擊監測應對極端天氣

中電大埔系統控制中心於1985年2月18日正式啟用。其前身設於葵涌，後遷入大埔滘史提福樓。早年中電曾派遣一支特別小隊遠赴海外取經，借鑒國際先進技術，使該中心於上世紀八十年代，成為規模最大的能源控制設施之一，並配置當時全港第一個雷擊監測器，務求減低輸電網絡受外在因素的影響。



翻閱《星島日報》及《英文虎報》當年報道，大埔系統控制中心進行揭幕儀式時，時任中電主席羅蘭士．嘉道理勳爵於致辭時提到，葵涌控制中心在七十年代初期建成，當其時已不敷應用；而自1947年以來至新中心啟用，中電系統的需求量增幅近200倍。他當時更指出：「這個系統控制中心是中電系統的心臟，它控制並指揮着電力的生產、輸送和分配，以至供應給所有工業、商業和住宅客戶，透過提高整個系統的成本效益，有助將電價保持在穩定水平。」



當年報道亦提到，為準備這個新設施，中電特地委派一支專責小隊遠赴海外考察同類型的控制中心，最終採用的設計方案非常注重安全可靠度。

中電於1985年2月14日，邀請傳媒參觀中心運作情況。(星島資料室圖片)

大埔滘史提福樓的前身建築，後改建為中電系統控制中心。(中電提供)

