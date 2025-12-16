香港理工大學展示科創成果 近250個孵化企業及科研項目亮相晉江

據星島環球網報道，12月13至14日，「香港理工大學科技成果轉化大會暨技術創新研究院首屆年度交流會（2025）」在福建晉江舉辦。大會旨在搭建政產學研交流與合作平台，集中展示香港理工大學科創成果，聚焦前沿實驗室技術向生產力轉化的核心命題，共同探討未來科技產業生態發展。

本次大會由香港理工大學（下稱「理大」）與福建省人民政府港澳事務辦公室聯合主辦。理大校董會主席林大輝、福建省副省長林瑞良、福建省科技廳廳長李志忠、理大校長滕錦光等政企學界代表共同出席13日上午的啟動儀式，為大會拉開序幕。

理大校長滕錦光表示，理大已在內地不同城市建立了12所技術創新研究院，並在深圳設立兩所研究院及一所前沿技術創新中心；現已啟動了9個創業中心，為科研成果轉化與創業人才培養提供堅實支撐。每所研究院均聚焦若干特定領域，精準對接當地產業與社會發展需求，推動理大科研成果落地轉化與應用。他期待推動更多高水平的科技成果落地生根，實現互利共贏、協同發展，為建設科技強國、推進高質量發展作出更大的貢獻。

15所科研平台聯動 科創企業「秀肌肉」

據《星島》現場了解，本次大會共設智能制造與材料、生物醫療與器械、信息與AI、智慧城市與交通、綠色低碳與能源五大主題區，逾140個展位集中呈現近250項科研成果。參展主體涵蓋理大校本部、內地15個研究院及研究中心、初創企業、未來挑戰賽優勝團隊及校友等技術團隊與初創公司，形成全方位、多層次的科創成果展示矩陣。

現場超3,500名政府、學界、產業界及投資界人士齊聚，通過主題演講、圓桌論壇、成果展覽、項目路演等多元形式，碰撞創新思路、共享發展機遇。

政企學界人士現場參觀和體驗理大科創成果。

理大實驗室成果走進產業鏈

本次參展企業多為理大教授及校友創辦，核心科研技術與研發力量均源自理大，並深度結合地方產業帶優勢實現落地發展。《星島》現場參觀看到，本次成果展覽現場亮點紛呈，充分展現了理大科研成果從實驗室走向產業應用的實踐成效。

大會期間，一批重磅合作項目順利簽約，為產學研融合注入新動能：理大與安踏集團正式達成合作；理大晉江研究院分別與盼盼集團、泉州師範學院、凱達集團、晉江新絲路康養產業有限公司及晉江護理學會達成合作；與晉江產業投資集團與安萊光電科技有限公司也完成簽約，標志着產學研多方將在技術研發、成果轉化、人才培養等領域開展深度協同。

現場簽約合作一批重磅項目。

開設科創碩士課程 強化科研落地能力

大會期間，理大還向公眾推介全新的「科技創業碩士課程」（MTE）。課程以實戰創業為核心，通過跨地區授課模式整合香港與內地優勢資源，依托理大在全國12個城市設立的技術創新研究院，為學生提供實踐機會，助力其深度對接真實產業場景與政策資源。

理大科技創業碩士課程總監、眼科視光學院科研眼科講座教授何明光在宣講會上表示，MTE將於2026年1月首次開課，通過跨學科訓練，重點培養學生將創新技術轉化為創業企業的能力，打造科技創業領軍人才。

何明光介紹科技創業碩士課程。

作為創新型世界級大學，理大始終聚焦前沿科技研發與創新，近年來綜合實力持續提升——在2026年QS世界大學排名中位列第54位，排名穩步攀升。

據《星島》了解，理大近年來加大了科研成果轉化方面的力度，自2023年起，理大陸續在晉江、無錫、杭州等12個內地城市布局設立技術創新研究院，加上早年在深圳設立的兩所研究院，及在前海設立的前沿技術創新中心，已形成覆蓋十多個城市及產業帶的科研轉化網絡。

理大校長滕錦光作主題演講。

理大校長滕錦光展望，科技成果轉化大會未來將成為一年一度的重要活動，首站選址晉江，彰顯了晉江在理大創新創業生態中的重要地位。「我們將共同見證一批理大科研成果從實驗室走向生產線、從論文轉化為產品，以務實合作推動構建更高水平的創新生態，實現更深層次的協同發展。」

《星島》記者：屈慧 晉江報道