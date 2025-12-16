Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

本港失業率維持3.8% 逾14.4萬人無工開 就業不足率1.6%

2025-12-16
發佈時間：16:41 2025-12-16 HKT

根據政府統計處今日（16日）發表的最新勞動人口統計數字，2025年9月至11月經季節性調整的失業率為3.8%，與2025年8月至10月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.6%的水平。

與2025年8月至10月比較，在2025年9月至11月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

總就業人數由2025年8月至10月的3,672,700人，下跌至2025年9月至11月的3,669,900人，減少約2,800人。同期的總勞動人口亦由3,822,300人下跌至3,814,300人，減少約8,000人。

失業人數（不經季節性調整）由2025年8月至10月的149,600人下跌至2025年9月至11月的144,400人，減少約5,200人。就業不足人數方面，2025年9月至11月的數字為60,900人，與2025年8月至10月的數字60,800人大致相若。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，展望未來，香港經濟穩健擴張，加上消費信心有所改善，應會繼續為整體勞工市場帶來支持。然而，一些行業的就業情況或仍會因其業務面對挑戰而承受壓力。

 

 

