Five Guys套餐一減再減$99吸客 梁進：降價非消極 屬適應市場表現

社會
更新時間：17:37 2025-12-16 HKT
發佈時間：17:37 2025-12-16 HKT

美式連鎖快餐店「Five Guys」繼早前推出任何雙層漢堡、細薯條配汽水定價130元起的特價餐吸客後，近日有網民發現該餐廳再推出減價優惠，任何漢堡、細薯條及汽水或奶昔價錢低至99元。有網民形容餐廳現時價格「平到癡咗線」，亦有顧客批評食品質素欠缺記憶點。飲食界候任議員梁進向《星島頭條》表示，此次Five Guys大幅度價格調整，反映飲食界及其他業界正積極適應市場環境變化，透過價格策略提升競爭力。

價高質素差？ 網民：$100都貴係你嘅缺點

Five Guys套餐價一減再減，在網上掀起討論。有網民認為，Five Guys的食品質素「唔掂就係唔掂」，下午時段顧客稀少。該網民回憶，品牌初進香港時曾光顧一次，其後未有再訪，認為價格偏高且味道不突出，唯一印象是「免費花生」，更稱「到今時今日都未執笠都算佢好嘢」。

另一則帖文則反駁價格過高說法，指Five Guys一個套餐原價接近200元，之前減至130元，現時再降至99元，若包含漢堡、薯條及奶昔，「$100唔洗仲話貴，咁係你既（嘅）缺點唔係佢既（嘅）缺點」。不過有網民澄清價格資訊，指99元套餐並不包含奶昔，若要選擇奶昔，最平套餐價格為144元。

梁進：兩餸飯亦對傳統快餐店構成壓力

梁進回覆《星島頭條》查詢時形容市道「淡定」，目前本港經濟尚未完全復甦，加上鄰近地區消費選擇增多，如北上消費等趨勢，令本地市場競爭加劇。他提到，近年市面上出現更多平價選擇，例如兩餸飯等，對傳統快餐店及食肆構成壓力，促使不同層級的餐飲業者調整營運模式與定價，形成價格上的激烈競爭。

被問及大幅減價是否意味市道疲弱，梁進指出，本地消費確未全面恢復，市民消費選擇模式改變，加上整體市場處於經濟轉型期，業界需以各種優惠與調整應對。不過他強調，業界主動因應市場變化採取策略，並非消極做法，而是適應市場的表現。

至於市場會否出現惡性劈價競爭，梁進認為市場會自行調節，並舉例指本港過去經歷多次經濟高低周期，每次波動業界均會推出不同優惠，待經濟回升時價格亦會逐步調整。梁進對市場前景仍抱信心，他引用近日旅發局公布的數字，今年1至11月共錄得約4,500萬訪港旅客人次，按年增加12%，業界亦積極開拓東南亞市場，認為這些都是業界積極尋求新動力的正面信號。

