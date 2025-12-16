Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

錦田鄉酬恩建醮︱健力士認證全球最大臨時竹構祭壇 5層樓高佔地4萬平方呎

社會
元朗錦田鄉正舉行一連七日、十年一度的「錦田鄉酬恩建醮」，當中佔地4萬平方呎、高超過30米（高約5層樓）、由17位師傅花兩個月搭建而成的巨型「醮棚」，獲《健力士世界紀錄》認證為全球最大臨時竹構祭壇。

健力士世界紀錄：全球最大臨時竹構祭壇

《健力士世界紀錄》網站介紹：「錦田鄉酬恩建醮」是香港歷史最悠久的圍村傳統祭典之一，至今已舉辦到第34屆。高約5層樓的「醮棚」會先作為祭壇，之後轉為戲棚，活動展現獲認可的非物質文化遺產竹棚搭建工藝，並設有導賞團。

兩導賞員領市民探尋非遺戲棚搭建技藝

錦田鄉事委員會在社交平台介紹指， 第34屆錦田鄉酬恩建醮搭建戲棚導賞活動（非物質文化遺產資助計劃），在錦田醮場（水頭村周王二公書院前地），於上周六（13日）順利開展至本周五（19日）舉行，活動特設有兩位導賞員，帶領市民及文化愛好者，深入探尋非遺戲棚搭建技藝的魅力。

錦田鄉事委員會指，此次活動是錦田鄉酬恩建醮系列活動的重要組成部分，旨在通過雙導賞模式，讓公眾既懂非遺技藝的「術」，也知民俗文化的「魂」。

錦田鄉酬恩建醮詳情：

地點：錦田醮場（於水頭村周王二公書院前）
日期：12月13至19日
收費：免費入場

前往方法：
港鐵
乘搭港鐵至 「錦上路站」，從B出口步行約15至20分鐘，即可到達水頭村周王二公書院

巴士
64K（大埔墟站至元朗西）、77K（上水至元朗）：於「蒙養小學」站下車 ，步行約3至5分鐘

小巴
601（元朗泰衡街至錦田）：途經錦田公路，可於水頭村附近下車

