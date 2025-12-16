懲教署全面推行視像探訪電子預約 6地點可進行視像探訪

懲教署今日（16日）宣布，即日起全面推行視像探訪電子預約服務。在囚人士的申報訪客可透過網上平台，預約到設於旺角、筲箕灣等六個地點的中心，以遙距方式進行視像探訪。

視像探訪可預約未來七天

懲教署表示，在囚人士的申報訪客即日起可透過「一般探訪電子服務平台」，預約未來七天的時段進行遙距視像探訪。訪客可選擇前往位於旺角、筲箕灣、上水、屯門及沙田的五間多用途家庭及更生服務中心，或荔枝角視像探訪中心進行探訪。

署方指出，訪客同時可使用「在囚人士認可交來物品電子訂購服務」，節省在坊間搜購物品及攜帶前往探訪的時間。

懲教署FB圖片

旨在便利市民探訪

懲教署指，署方一直為年長、懷孕、殘疾等不便前往懲教院所的在囚人士親友提供視像探訪服務，並於今年11月11日起分階段試行擴大服務，反應良好，為訪客提供更方便及人性化的體驗。

署方強調，視像探訪服務旨在便利市民，提供多一種選擇，訪客仍可按實際需要到懲教院所作實體探訪。訪客如欲使用視像探訪電子預約服務，必須是在囚人士的申報訪客，並預先完成一般探訪電子服務平台的用戶登記。

