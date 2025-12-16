Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

廉政專員胡英明留港指揮貪污調查 視像出席國際反貪會議致開幕辭

社會
更新時間：11:55 2025-12-16 HKT
發佈時間：11:55 2025-12-16 HKT

廉政專員胡英明日前(12月13日)以「國際反貪局聯合會」(聯合會)主席身分，透過視像方式，出席在卡塔爾首都多哈舉行的聯合會周年大會並致開幕辭。

胡英明原定親身率團前往多哈，於12月12至14日主持聯合會執行委員會會議及出席周年大會，並與多國反貪機構首長舉行多場雙邊會談。由於發生大埔宏福苑火災，胡英明取消行程，留港監督火災相關的貪污調查工作，並以視像方式出席周年大會。

聯合會周年大會雲集全球80個聯合會成員機構近250位參加者，探討提升全球反貪能力的策略及發展方向。廉署圖片
廉政公署自2022年擔任聯合會主席後，首次在海外舉辦周年大會。是次大會雲集全球80個聯合會成員機構，近250位參加者涵蓋反貪專家、政府人員、國際組織人員和資深學者，共同探討聯合會在來年提升全球反貪能力的策略及發展方向。胡英明亦藉此機會，向各國代表解說香港特別行政區(特區)政府在火災發生後全面動員參與救援善後工作的情況。

廉署人員出席全球反腐敗執法機構業務網絡(GlobE網絡)指導委員會會議。廉署圖片
胡英明透過視像致辭時表示，現時特區政府各部門上下一心，全力支援受火災影響的家庭，提供全方位的經濟援助和生活安排，並制定明確跟進措施；政府與社會各方攜手合作，令社會逐步有序復常。廉署是香港打撃貪污的唯一機構，就事件中可能涉及的貪污罪行，已展開全面調查，致力將不法之徒繩之於法。我身為廉政專員，在這關鍵時刻有責任留守香港，全力確保調查的良好進度和專業質素。

胡英明又表示，儘管今次火災為香港帶來許多挑戰，特區政府仍如期於上周日舉行立法會換屆選舉，因為政府必須盡快與新一屆議會合力處理與火災善後相關的法例修訂和制度改革，對防止災難重演至關重要。他表示，廉署亦於這次大型選舉發揮關鍵作用，確保選舉廉潔公正、有序公平，順利選出新一屆議員，展現政府和市民並肩同行，維護憲制秩序、尊重法治精神，為香港創造更燦爛未來。

聯合會副主席Adv Andy JL Mothibi代替胡英明主持會議多個重要環節。廉署圖片
胡英明十分感謝來自「南非特別調查小組」(南非的反貪機構)的聯合會副主席Adv Andy JL Mothibi 代他主持會議多個重要環節。

廉署團隊除了在當地統籌聯合會會議和安排相關工作外，亦於12月14至17日出席同時在多哈舉行的其他國際反貪會議，包括聯合國「全球反腐敗執法機構業務網絡」(GlobE網絡)指導委員會會議，商討優化GlobE網絡的發展方向和業務策略。廉署團隊亦以國家代表團成員身分，出席「《聯合國反腐敗公約》締約國會議第11屆大會」，與逾千位締約國代表，共同探討該公約的執行細節。會議期間，團隊亦在不同工作坊中與各國分享最新反貪手法，包括監獄管理貪腐風險指南、反貪程式設計馬拉松、科技反貪策略、財務調查技巧和反貪機構效能研究等。

