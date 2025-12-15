羅淑佩祝賀殘特奧會圓滿閉幕 港隊奪140面獎牌創佳績 指香港成功通過大型體育盛事考驗

殘特奧會今日（15日）圓滿閉幕，文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，香港隊在參與的28個項目中合共奪得51金49銀40銅、共140面獎牌。她指這個成績非常難得，形容若以人口人均計算，表現應位列全國前列。

羅淑佩在社交平台發文指出，她已於傍晚透過新聞公布祝賀香港運動員取得佳績，相信香港隊會為自己感到自豪。她又表示，香港今次與廣東及澳門共同承辦全運會及殘特奧會兩項國家最高規格的綜合體育盛事，成功「通過舉辦大型體育盛事的考試」，交出亮麗答案，無論參賽運動員或現場觀眾，均獲得難忘體驗，為香港體育事業獲得極大發展動能。

她指出，辦賽工作絕不簡單，香港相關經驗不多，感謝國家體育總局的指導和支持，讓香港得以完成使命。她亦衷心感謝全運會統籌辦主任楊德強帶領全體同事及義工團隊盡心盡力，與廣東及澳門眾志成城，協助運動員發揮最高水平，亦為觀眾提供最佳觀賽體驗。

羅淑佩表示，隨着所有賽事順利完成，雖然各方依依不捨，但這次共同的經歷和體會，將成為日後延續情誼及再次合作的重要基礎。