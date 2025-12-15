大埔宏福苑五級火｜政府稱用於較長期安置單位尚有一千多個 向罹難外傭家屬發放25萬元慰問金及殮葬金

政府表示，截至周一（15日）中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約34億元，連同政府投入的三億元啓動資金，基金總額約為37億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。

早前宣布從基金向每戶受影響家庭發放生活津貼，金額已由5萬元增至10萬元，截至今日已處理1 883宗個案；另外，就每名死者向家屬發放20萬元慰問金及五萬元殮葬金，截至今日已處理130宗個案。

社會福利署（社署）社工已接觸超過1,980個受影響住戶，為超過4,900名居民提供「一戶一社工」服務。社署會與受影響住戶保持聯繫，為他們提供一切所需協助，並全力支援政府的善後工作。

政府亦向在火災中受影響的外籍家庭傭工（外傭）提供支援及協助。勞工處一直與菲律賓和印尼駐港總領事館保持緊密聯繫，協調及跟進有關工作。除就每名不幸離世的外傭向家屬發放20萬元慰問金及五萬元殮葬金，以及向受傷的外傭發放五萬元或十萬元的受傷補助外，政府已向110名於宏福苑受僱的外傭提供二萬元特別補助。

入境事務處為因火災導致僱主未能繼續履行僱傭合約的外傭作出特別安排，容許他們以訪客身分留港三個月尋找新僱主，毋須先返回原居地。入境處亦會豁免相關的延長逗留期限費用。

在住宿援助方面，截至今日上午，共有1 336名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有3,247名居民現居於房屋局的過渡性房屋、香港房屋協會（房協）項目或屯門寶田中轉房屋的單位。

目前能夠用於較長期安置受影響居民的單位尚有一千多個，供應足夠。位於不同區域的過渡性房屋和房協項目目前仍可提供約400個單位。此外，位於屯門的寶田中轉房屋及位於啟德的「啟航1331」，共有約900個單位供應。

考慮到受火災影響居民非常緊急的情況，房屋局早前已作出特別安排，對入住過渡性房屋或房協項目的受影響居民提供住宿援助，租金全免。換句話說，如有需要，受影響的居民可以較長期入住。政府會在住宿方面一直支援受影響居民，有需要的居民無需擔心相關租金開支或居住期。

此外，過渡性房屋營運機構及房協的職員和義工日以繼夜為單位添置生活所需物資，盡力滿足居民的需求。目前所有過渡性房屋及房協項目可供入住的單位均已配備床架、床褥、電磁爐和熱水爐等家具電器，讓居民可以放心入住。同時，不少團體主動派員到部分項目，為有需要的居民提供不同方面的支援。