港燈首辦「綠色能源文化交流團」 前赴四川成都圓綠色能源夢成真

港燈「綠得開心計劃」旗艦項目 —— 「綠色能源夢成真」首辦的「綠色能源文化交流團」今日( 15日 )啟程，一行18人前往成都，展開為期6天的「綠夢成真」學習和文化體驗之旅。

交流團除參觀國家電網四川公司多個關鍵設施，了解電力系統智能化管理和創新技術，亦會走訪內地知名環保建築師事務所和四川重點中學，促進專業和青年交流。團員更將參觀擁有逾兩千年歷史的世界文化遺產 —— 都江堰水利工程，體驗古代治水智慧，並了解水利技術如何推動可持續發展。

今屆「綠色能源夢成真」比賽的得獎學生，今日至20日參與「綠色能源文化交流團」，到成都開展一段探索綠色能源與中華文化的學習旅程。

港燈董事總經理鄭祖瀛在交流團簡介茶會上勉勵團員積極探索，祝願各人滿載而歸。

港燈董事總經理鄭祖瀛在交流團簡介茶會上表示，希望各團員透過此行深入了解國家在綠色能源、低碳發電和智慧電網的最新發展，同時體驗中華文化的深厚底蘊，擴闊視野，增強對可持續發展的認識。

他說：「港燈一直積極推動環保教育，『綠得開心計劃』多年來啟發學生關注並探索綠色能源。今次交流團是計劃的重要延伸，讓學生親眼見證國家在綠色能源領域的領先成就，並透過與當地專家和師生互動交流，為實踐綠色夢想注入動力，成就年輕人『綠夢』成真。」

國家在綠色能源領域成就斐然，無論在水力、風力或太陽能發電方面，技術與產能均居世界前列，並持續推進零碳發電與智慧電網建設。四川省作為全國最大的水電基地，資源豐富、技術先進，是了解水力發電如何助力國家達至「雙碳」目標的重要地區。

交流團是次行程結合專業參訪、青年交流和文化體驗。團員將走進國家電網四川省內多個關鍵設施，包括川電數字博物館、國網四川電科院，認識能源轉型歷程與成果。他們又會到訪國網成都供電公司檢修中心，實地考察電力設備維修保養的最新技術研發。另外，交流團亦將與四川師範大學附屬實驗學校的師生交流互動，促進兩地青年增進情誼，共同探索綠色未來的發展方向。

文化體驗方面，交流團將參觀世界文化遺產都江堰水利工程，體驗古人順應自然的治水智慧，並了解水利技術如何推動可持續發展。值得一提的是，都江堰的歷史價值與當代意義非凡，近期更獲國家主席習近平親訪陪同外賓考察，彰顯其承載古今的價值。交流團亦會走訪大熊貓基地、三星堆博物館和建川博物館，認識生態保育的重要性，感受中華文化的悠久歷史與深厚底蘊。

「綠色能源文化交流團」回港後，港燈將安排分享會，讓更多「綠得開心學校」的成員，可以更多更深地認識如何為推動構建香港成為一個更智慧、更綠色的可持續發展都會。