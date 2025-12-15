「青 Teen 友法」師友計劃舉辦結業禮 湯文龍 : 冀讓更多青少年了解法律 遠離毒品和不良影響

由香港律師會「青 Teen 講場」主辦，為期兩年的「青 Teen 友法」師友計劃的活動順利完成，結業禮昨日（14日）在中環街市順利舉行。律師會會長湯文龍於致辭時表示，希望透過這個計劃，讓更多青少年能了解法律，多一份自我保護的能力，遠離毒品和不良影響。他同時強調律師會將持續致力推行青少年教育活動，為社會培育積極向上的未來棟樑。

「青 Teen 友法」師友計劃有逾60名律師友師及260名學生參與

「青 Teen 友法」師友計劃自 2023 年 12 月啟動以來，已有超過60名律師友師及260名學生參與。計劃旨在透過與律師友師與學員的互動，增進學員的法律知識，協助他們規劃人生目標，並樹立積極正向的人生觀。

當日所有攤位均由「青 Teen 友法」師友計劃的律師友師及學員共同設計及製作，期望透過互動及教育元素，讓公眾更深入了解毒品的危害，並學習如何抵禦及遠離毒品的誘惑。是次活動亦榮幸邀得立法會功能界別（法律界）候任議員陳曉峰出席參與。

律師會理事及「青 Teen 講場」籌委會主席譚雪欣在致辭時非常感謝所有律師友師的熱心參與，以及學員們的積極配合，並希望大家能將在這個計劃中學到的法律知識，運用在生活中，守法自律、遠離毒品，為自己的人生打下堅實基礎。

結業禮頒發各個獎項 表揚表現傑出學員

結業禮上播放了「青 Teens 印證」短片，記錄了學員們在計劃期間的成長點滴和珍貴回憶，展現了他們對法律知識的熱情和對未來的展望。隨後，學員及律師友師分享參與計劃的心得與感受。學員潘晨朗及曾顯耀表示，在友師的指導下，他們更深刻地了解到法律在日常生活中的重要性，同時亦學習了許多有關禁毒的知識，明白到毒品絕不能嘗試，並會勸喻身邊的人遠離毒品；而友師雲惟俠勉勵學員們應保持良好的學習心態，堅守底線並明確原則，方能在人生路上作出正確的抉擇。

結業禮期間亦頒發各個獎項，表揚在「青 Teen 友法」師友計劃中表現傑出的學員。獎項包括「活力表現學員」、「最具人氣獎」、「無毒創意獎」及「健康推廣獎」。獎項不僅肯定了學員們的努力與成長，也激勵更多青少年積極參與未來的法律教育活動。

香港律師會將會持續推動類似的公益活動，發揮社會責任，為青少年的健康成長保駕護航。未來，律師會亦將深化與學校及社區機構的合作，透過更多元化的法律教育和師友交流活動，培養青少年的守法意識及社會關懷精神。