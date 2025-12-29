昂坪360推$50長者套票 包探知館入場門票 另推$30兒童來回票優惠 ( 附購票方法 )
更新時間：16:45 2025-12-29 HKT
發佈時間：16:45 2025-12-29 HKT
昂坪360推出長者及兒童優惠，由2025年12月1日至31日期間 （只適用於平日；周末及公眾假期除外），市民可於東涌纜車站售票處、昂坪纜車站售票處或昂坪360官方網站以$50優惠價購買本地長者纜車套票1張，套票包括長者來回纜車（標準車廂）門票1張及纜車探知館入場門票1張；於2025年11月22日至2026年1月1日期間，市民亦可以$30優惠價購買小童來回纜車門票1張。
市民於乘坐纜車當日出示有效樂悠咭（年滿60歲），香港身份證（年滿65歲）或香港長者咭（年滿65歲）之正本作年齡證明核實身份，方可享有優惠。
|本地長者纜車套票
|長者
|原價
|$197
|優惠價
|$50
詳情請參閲官方網頁
小童來回纜車票優惠
此外，於2025年11月22日至2026年1月1日期間，市民可以$30優惠價購買小童來回纜車門票1張，此優惠只適用於小童來回纜車門票（標準車廂、水晶車廂及全景纜車），360全年通（小童）及其他產品並不適用。來回纜車門票僅限於同一種車廂類型使用。
|小童來回纜車票
|原價
|$400
|優惠價
|$30
詳情請參閲官方網頁
