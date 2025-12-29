Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

昂坪360推$50長者套票 包探知館入場門票 另推$30兒童來回票優惠 ( 附購票方法 )

社會
更新時間：16:45 2025-12-29 HKT
發佈時間：16:45 2025-12-29 HKT

昂坪360推出長者及兒童優惠，由2025年12月1日至31日期間 （只適用於平日；周末及公眾假期除外），市民可於東涌纜車站售票處、昂坪纜車站售票處或昂坪360官方網站以$50優惠價購買本地長者纜車套票1張，套票包括長者來回纜車（標準車廂）門票1張及纜車探知館入場門票1張；於2025年11月22日至2026年1月1日期間，市民亦可以$30優惠價購買小童來回纜車門票1張。

市民於乘坐纜車當日出示有效樂悠咭（年滿60歲），香港身份證（年滿65歲）或香港長者咭（年滿65歲）之正本作年齡證明核實身份，方可享有優惠。

本地長者纜車套票 長者
原價 $197
優惠價 $50

詳情請參閲官方網頁 

市民可用50優惠價購買本地長者纜車套票1張。昂坪360提供相片
市民可用50優惠價購買本地長者纜車套票1張。昂坪360提供相片
套票包括長者來回纜車（標準車廂）門票1張及纜車探知館入場門票1張。昂坪360提供相片
套票包括長者來回纜車（標準車廂）門票1張及纜車探知館入場門票1張。昂坪360提供相片

小童來回纜車票優惠

此外，於2025年11月22日至2026年1月1日期間，市民可以$30優惠價購買小童來回纜車門票1張，此優惠只適用於小童來回纜車門票（標準車廂、水晶車廂及全景纜車），360全年通（小童）及其他產品並不適用。來回纜車門票僅限於同一種車廂類型使用。

小童來回纜車票  
原價 $400
優惠價 $30

詳情請參閲官方網頁

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
01:36
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
影視圈
10分鐘前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
30分鐘前
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
2025-12-28 00:01 HKT
星島申訴王｜男友嫌肥走上抽脂不歸路 港女術後滿地血跡極嚇人
05:50
星島申訴王｜男友嫌肥走上抽脂不歸路　港女術後滿地血跡極嚇人
申訴熱話
10小時前
天氣︱終於凍！天文台料周六市區氣溫僅11°C 一區低見5°C 惟12月無寒冷警告勢破26年紀錄
社會
5小時前
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
影視圈
2025-12-28 16:00 HKT
2026加價懶人包｜醫療、「牛肉乾」元旦齊加價！兩電罕有減電費 一文睇清公共服務加減幅
02:50
2026加價懶人包｜醫療、「牛肉乾」元旦齊加價！兩電罕有減電費 一文睇清公共服務加減幅
社會
11小時前
香港養車=水魚？網倡「北上養車」新玩法 3大好處引激辯 網民指忽略1最大盲點｜Juicy叮
香港養車=水魚？網倡「北上養車」新玩法 3大好處引激辯 網民指忽略1最大盲點｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
4小時前