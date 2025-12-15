昂坪360推$50長者套票優惠 包來回纜車及探知館入場門票 ( 附購票方法 )
昂坪360推出長者優惠，由2025年12月1日至31日期間 （只適用於平日；周末及公眾假期除外），市民可於東涌纜車站售票處、昂坪纜車站售票處或昂坪360官方網站以$50優惠價購買本地長者纜車套票1張。套票包括長者來回纜車（標準車廂）門票1張及纜車探知館入場門票1張。
市民於乘坐纜車當日出示有效樂悠咭（年滿60歲），香港身份證（年滿65歲）或香港長者咭（年滿65歲）之正本作年齡證明核實身份，方可享有優惠。
|本地長者纜車套票
|長者
|原價
|$197
|優惠價
|$50
詳情請參閲官方網頁
