JPEX案│林作陳怡等8男女被控欺詐等罪 押後明年3月16日再訊

虛擬貨幣交易平台JPEX涉詐騙案，8人包括網紅林作和陳怡等被控串謀欺詐、洗黑錢及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」等罪，涉款共約1.1億元。案件今在東區裁判法院再訊，控方申請將案件押後至明年3月16日，須時整理文件夾，獲裁判官屈麗雯批准，期間7名被告續准以原有保釋條件候訊，餘下1人沒有保釋申請，須還押候訊。

8名被告依次為，31歲鄭雋熹、28歲蕭穎謙、35歲林作、38歲陳穎怡、31歲店務助理區焯基、25歲健身教練趙敬賢、31歲梁綺湘、28歲何紀雯。他們被控串謀欺詐、欺詐、欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。

案件編號：ESCC2864/2025

法庭記者：黃巧兒