港鐵獲「香港資訊及通訊科技獎」三項大獎 嘉許其為特殊需求顧客設共融方案

港鐵積極透過開發和應用創新科技，為乘客提供貼心服務並提升營運效率。港鐵表示，很榮幸於「2025香港資訊及通訊科技獎」獲得三項獎項，嘉許該公司為特殊需求顧客而設的共融出行方案，以及在管理的國際金融中心二期（國金二期）採用的節能減排專利管理技術。

港鐵獲頒「智慧市民（智慧充權）獎」金獎

在「2025香港資訊及通訊科技獎」典禮中，港鐵團隊研發設計的升級版「關愛共乘」手機應用程式，以及在特定轉車站月台加裝的「關門提示閃燈」獲頒「智慧市民（智慧充權）獎」金獎，而公司旗下的管理物業—國金二期則獲頒「商業方案（商業及公營機構）」金獎及「最佳人工智能應用」獎，充份肯定公司在推動智慧出行及共融服務，以及可持續發展方面的努力。

港鐵行政總裁金澤培表示，創新科技不但有助提升企業的營運和管理效率，更為港鐵因應不同乘客群組的需要和業務目標設計方案，以提升服務和效率，創造新的可能性。港鐵公司近年積極推動開發和應用創新科技，業界的肯定讓他們深感鼓舞。港鐵會繼續精益求精，服務香港。

有見人口老化是香港近年持續面對的社會趨勢，港鐵公司近年積極探索加強支援無障礙出行的措施。是次獲頒「智慧市民（智慧充權）獎」金獎的港鐵共融出行方案，既有針對長者及有需要乘客而設的「關愛共乘」手機應用程式升級版，亦有專為照顧聽障人士的出行需要的貼心裝置。

港鐵公司旗下的管理物業—國金二期，亦於「2025 香港資訊及通訊科技獎」 獲得「商業方案（商業及公營機構）」金獎及「最佳人工智能應用」獎，彰顯團隊在創新、可持續發展及營運上的卓越表現。港鐵提供圖片

升級版「關愛共乘」手機應用程式提供更便捷服務

港鐵於2022年推出的「關愛共乘」手機應用程式，以人性化及清晰易用的界面提供一站式平台，包括「行程指南（簡易版）」及「無障礙設施」等資訊，便利長者乘客出行。去年12月推出的升級版，新增更多為不同人士而設的嶄新功能，包括專為視障人士而設的「站內導航」功能，服務輪椅人士及其照顧者的「輪椅活動摺板預約」功能，為聽障人士而設的「非緊急站內求助」功能等，讓有需要的乘客出行更輕鬆方便。推出至今用家反應正面，已有逾5.5萬次下載。

轉車站月台加裝「關門提示閃燈」以照顧聽障人士

另外，為提升照顧聽障人士的出行需要，港鐵已於27個轉車站月台安裝「關門提示閃燈」，以閃燈提醒聽障乘客月台幕門及車門即將關上。該設置深受聽障人士及團體的認同，讓乘客上落車時更暢順安心。

港鐵指，在開發無障礙設施的過程中，廣泛邀請不同持份者參與設計和試用，以加深了解他們的實際出行需要。港鐵公司將繼續與相關團體溝通，以加強對有需要人士出行的輔助和支援。

管理國金二期「AutoTwin」方案榮膺兩大奬項

在物業管理範疇，港鐵表示亦一直探索以創新科技，達至節能減排和提升管理、維修效率。是次同獲「商業方案（商業及公營機構）」金獎及「最佳人工智能應用」獎兩項大奬的「AutoTwin」，是港鐵有份研發的智能建築資產管理平台，透過人工智能驅動的專利技術，建立建築物的數字孿生，實現即時監測、預測性維護及能源優化。

「AutoTwin」平台透過分析能耗模式，顯著提升國金二期的能源效益及減少碳排放，協助物業團隊作出更精準決策，以有效運用資源，做到既環保亦同時提升資源管理效率的效果。

港鐵指，會繼續探索和推動研發和應用創新科技，並積極與科研、學術和商業供應商等各界持份者合作，並聆聽乘客和社會所需，提升服務、加強效率，並推動可持續發展。