消委會去角質潔面產品︱測試3款酸鹼值過低或刺激皮膚 Detclear致癌物二噁烷同時超標

消委會測試25款具去角質功效的潔面產品樣本，以評估其化學安全程度，發現去角質產品的常見成分 α-羥基酸、即俗稱果酸及水楊酸的含量，全部符合內地的相關規定。不過，有3款樣本的酸鹼值低於內地相關的規定，或會對皮膚造成刺激。有6款樣本標示或說明含有果酸或水楊酸，但未有檢出或只檢出部分相關成分，供應商回應指，或與部分樣本所添加的相關成分低於內地規範檢驗方法的檢出限值有關。

有 3 款樣本檢出有害污染物二噁烷，雖然檢出量符合內地要求，但其中 1 款超出歐盟 SCCS 的建議水平。此外，有 5 款樣本檢出含量高於0.01%的香料致敏物質但未有在標籤列出，不符合歐盟《化妝品條例》的規定。消委會建議廠商留意國際間訂定的最新法規和建議，並積極改善產品配方及提供清晰的成分資料，加強保障消費者的健康。

消委會測試 25 款樣本以評估產品的化學安全程度。消委會提供

消委會去角質潔面產品︱最便宜和最貴差距超過28倍

消委會測試了25款去角質潔面產品樣本，主要購自個人護理用品店、百貨公司及美容用品專門店。測試中，19款產品標示含有果酸或水楊酸等化學去角質成分，而其中9款則添加了磨砂粒子。這些樣本的價格從29元到450元不等，以每毫升或克的價格計算，最便宜和最貴的差距超過28倍。

由於香港暫未制定相關法例來保障去角質潔面產品的化學安全，測試參考了歐盟及內地的相關標準。

消委會去角質潔面產品︱MUJI、BCL、Detclear三款 驗出可致癌物二噁烷

測試顯示，collagen by watsons的淨澈去角質潔面啫喱、Detclear「水果煥膚去角質啫喱」及ROSETTE的「果酸去角質維C凝膠-亮透型」等3款產品的酸鹼值未符合內地規定，分別為2.6和2.7，低於應有的3.5，可能引發皮膚刺激或過敏反應。消委會呼籲消費者若使用後出現不適，應立即停用並諮詢醫生意見。

此外，約70%的樣本檢出香料致敏物質，而其中5款未依照歐盟規定標示產品中的相關成分。消委會建議，生產商應遵循國際最新法規，改善產品配方並清楚列出成分資料，以保障消費者健康。

在檢測二噁烷方面，無印良品（MUJI）的「FACE SOAP-SCRUB」、BCL的「AHA by Cleansing Research 3in1 深層潔淨洗面膏」及 Detclear「水果煥膚去角質啫喱」3款產品檢出該物質，前兩者符合內地標準及歐盟SCCS建議水平，只有 Detclear「水果煥膚去角質啫喱」超過了歐盟的建議限值，但符內地要求。消委會強調，潔面產品一般與皮膚接觸時間短，因此吸收量有限，但仍鼓勵廠商改善生產流程，以減少二噁烷含量。

據國際癌症研究機構（IARC），二噁烷被歸類為第2B組，或可能令人類患癌物質。美國衞生與公眾服務部2012年的研究亦提到，短時間接觸低濃度的二噁烷氣霧，也可能會刺激眼睛和呼吸道。

至於產品標籤方面，8款樣本未按要求詳細標示成分與有效期限。消費者提醒消費者，應在選擇和使用去角質潔面產品時，應先局部試用，尤其是對於皮膚敏感或有過敏病史的消費者，並遵循產品的使用建議與頻率，並在使用後儘快進行保濕和防曬護理。

記者：謝宗英