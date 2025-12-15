Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

消委會交友配對︱期望越大失望越大？40歲高薪女斥資$7萬配對全落空 推薦18人無一符合條件

社會
更新時間：10:11 2025-12-15 HKT
發佈時間：10:11 2025-12-15 HKT

消委會交友配對︱在生活節奏急促的現代社會，不少人希望拓展社交圈以尋覓理想伴侶，因而選擇使用交友配對服務。除了傳統的配對公司提供個人化推薦與專人跟進，或透過參與實體配對聚會、面對面交流物色合適對象外，近年亦有愈來愈多人選用交友應用程式，以便隨時隨地按照個人偏好挑選對象。然而，消費者委員會接獲相關投訴的個案屢見不鮮，問題主要涉及推薦對象未符合要求，以及交友程式的會員質素參差等。數據顯示，自2022年至今，消委會共收到268宗此類投訴，而單在今年首11個月間，已錄得88宗個案。

消委會交友配對︱投訴個案一：合約訂明配對至成功結婚 惟對象年齡及禮金要求惹爭議

投訴人馬先生陪同兒子光顧 A 配對公司，並支付約$2,000 服務費。當時職員口頭承諾會一直為其兒子配對年齡相近的女性會員見面，合約亦訂明會提供服務直至兒子結婚為止。一年間，A 配對公司先後安排了數名本地女性會員與其兒子見面，然而投訴人認為除了首位女會員外，其餘 3 位的年齡均超越承諾的年齡層，與其兒子相距甚遠，不符當初的口頭承諾。

A 配對公司指可安排擴展到非本地女會員進行配對，並指出若配對成功，其兒子可能需準備數萬元禮金，惟投訴人不接受此建議，亦指 A 配對公司其後沒有聯絡他跟進配對安排，遂向消委會求助，希望 A 配對公司可以履行原先承諾，安排年齡相近的本地女會員與其兒子見面，並希望可以更頻繁地安排見面，以提高配對成功的機會。

消委會交友配對︱投訴個案二：花費7萬元購買配對服務 18名對象均未符合條件

年約 40 歲的投訴人張小姐，年薪逾$300萬元，希望尋找年齡及收入均相若的男士為對象，遂向 B 配對公司支付$70,000 購買配對服務。B 配對公司承諾會向投訴人推薦符合要求的男會員及促成 8 次單對單約會，服務沒有期限。於首年內，B 配對公司先後向投訴人推薦了 18 名男會員，惟當中沒有一位完全符合投訴人當初列出的擇偶條件。

張小姐曾向 B 配對公司明確表達不滿，認為平均收費近萬元才促成 1 次約會，然而卻不曾推薦一位完全符合她要求的對象。投訴人無法與公司達成共識，遂聯絡消委會要求取消合約及退款。

B 配對公司回覆消委會時引用合約條款，表示在推薦配對對象時會考慮客戶的期望，但不保證所有人選均完全符合客戶列明的條件，其配對系統會篩選出綜合匹配度達 80%以上的人選，而綜合匹配度的計算標準包括收入、年齡、共同興趣等多個範疇。如雙方在登記資料中有共同興趣或其他合適的因素，即使收入或年齡未完全符合條件，綜合匹配度亦可能達到 80%。因此 B 配對公司否認違約，並表示會繼續為投訴人提供服務。然而投訴人不接受解釋，重申當初銷售服務時，職員表示有很多會員符合她列出的擇偶要求，這亦是她同意購買服務的原因，現已對 B 配對公司的服務失去信心，再次要求退款，惟 B 配對公司維持其決定不變，消委會遂建議投訴人可考慮諮詢獨立法律意見。

消委會圖片。
消委會圖片。

消委會交友配對︱投訴個案三：交友程式疑有用戶以假資料登記 要求付款才可見面

投訴人周先生以$378 購買 C 交友程式 3 個月的付費會員服務。約 1 個月後，收到一名陌生女會員的訊息，邀請他轉移至即時通訊軟件溝通，惟投訴人發現她自稱的名字與交友程式不同。女會員向投訴人表示願意和他見面，但要求他先透過銀行轉帳方式支付$500。投訴人拒絕了女會員的邀約，並認為事件反映 C 交友程式對會員質素把關不足，懷疑註冊過程中並沒有要求核證用戶個人資料，用戶可能虛報年齡、收入，或使用其他人的照片等虛假資料註冊帳戶，影響整體服務的真實性與可靠性，因此向程式營運商提出提早終止會籍及退回餘下會費的要求，但遭商戶引用條款，指所有已繳交的會費均不設退款。由於未能與商戶達成共識，投訴人遂向消委會求助。

C 交友程式營運商雖然沒有就其註冊流程或會員管理方面作出解釋，但在消委會的調停下同意向投訴人全額退款，個案得以解決。

消委會三大貼士：

消委會提醒，在選用交友配對服務或應用程式時，消費者需留意多個事項。

1. 實體配對服務通常設有諮詢環節，消費者應於購買前仔細了解服務費用、期限、內容（如推薦對象次數、約會次數、活動形式）及推薦標準，例如與商戶協定哪些要求屬必要條件、哪些屬非必要的喜好。

2. 應冷靜評估商戶的承諾是否切實可行，警惕不切實際或誇大的推銷手法。購買服務後，宜與商戶保持良好溝通，以便安排約會或調整配對方向。同時，消費者及其家人須管理期望，明白配對成功受多種因素影響，未必能尋得完全符合所有條件的對象。

3. 不論使用線下或線上交友服務，均應於交易前仔細閱讀合約條款，勿盡信銷售人員的口頭陳述，並保留收據、合約及與商戶溝通擇偶條件的紀錄，以作憑據。若購買交友程式的付費會籍，須留意是否設有自動續訂功能。如不擬繼續使用，應自行於應用程式商店取消訂閱或適時向商戶提出終止服務，須知單純移除應用程式並不等同取消服務。

消委會呼籲業界以消費者體驗為本，於交易前與消費者詳細溝通擇偶條件，並準確記錄相關要求，提升篩選對象的透明度，堅守誠信，避免作出難以兌現的承諾。交友應用程式營運商可考慮改善用戶註冊流程，例如增設驗證程序，以加強用戶資料的可靠性，防止虛假登記。當接獲用戶舉報時，商戶應積極處理，剔除有問題的用戶，從而改善整體服務體驗。另一方面，消費者及其家人亦應管理期望，明白交友配對服務未必能成功配對完全符合所有條件的理想對象，使用交友應用程式時亦須提高警覺，慎防網上情緣騙案。

