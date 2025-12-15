Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

消委會座枱式水機︱小米$749媲美$6,488飛利浦！首杯熱水普遍不夠熱！

社會
更新時間：10:00 2025-12-15 HKT
發佈時間：10:00 2025-12-15 HKT

消委會座枱式水機︱冬天天冷，一杯暖笠笠的水很重要。座枱式水機標榜快捷方便，近年成為不少家庭及辦公室的常見電器。消委會今日（15日）發表《選擇》月刊，其中與機電工程署，合作測試了8款座枱式水機樣本。

4款高分推介：小米性價比高 表現媲美飛利浦

消費者委員會（消委會）測試了市面上8款座枱式水機，售價由$749至$6,488不等。測試結果顯示，共有4款樣本獲得最高的4.5分總評，涵蓋了有過濾功能及無過濾功能的型號。值得留意的是，售價最低的 小米 Xiaomi (MJMY23-A) 僅售$749，其整體評分卻能與售價高達$6,488的 飛利浦 PHILIPS (ADD6922CG/97) 齊名，反映產品價格與質素未必成正比，消費者可按預算選擇性價比更高的產品。

獲得4.5分高評的4款樣本如下：

  • 飛利浦 PHILIPS (ADD6922CG/97)：$6,488（具過濾功能）
  • 樂信牌 Rasonic (RWD-HC3400/W)：$1,980（沒有過濾功能）
  • FACHIOO (Helena-C1)：$1,390（沒有過濾功能）
  • 小米 Xiaomi (MJMY23-A)：$749（沒有過濾功能）

▼▼即睇8款座枱式水機消委會評測結果▼▼

返回目錄

消委會座枱式水機︱若沖泡食品飲品 可能顯著影響效果

結果顯示，雖然所有樣本的安全程度表現理想，並能迅速供應熱水。然而不同樣本之間，製作熱水的水溫存在很大差異，其中首杯熱水溫度偏低，若用家用於沖泡食品或飲品時，可能顯著影響效果。

消委會與機電工程署，合作測試了8款座枱式水機樣本。消委會提供
消委會與機電工程署，合作測試了8款座枱式水機樣本。消委會提供

返回目錄

消委會座枱式水機︱撇除首杯 部分樣本3杯熱水溫度仍有大出入

由於熱水加熱需時，所以首杯熱水的溫度平均偏低，因此消委會撇除了首杯結果，以隨後3杯為標準。然而，有樣本在連續製作數杯熱水時在出水口量度的出水溫度不太均勻，撇除首杯不計。1款「飛利浦」的樣本（RO1），標示最高水溫為100度，首杯熱水為81.3度。其後3杯熱水，平均溫度為95度，當中最低的是86.9度，最高的是97.2度，換言之相差達10.3度。

另外2款，分別是「家の逸」（RO4）及BRUNO（WD4），每杯之間最大溫差亦有5度以上。

消委會提醒，水溫差異或會影響沖泡食物或飲品的風味或口感，尤其是即食杯麵或滴漏咖啡等需要高溫沖調的食品和飲品。其中即食杯麵建議使用的水溫為100度沸水、滴漏咖啡建議使用93度以上的水。然而今次測試可見，在最高溫度設定下，所有樣本首杯熱水的平均溫度均較其後3杯為低，而其後3杯在出水口量得的平均水溫與水機上的標示的最高溫度存在一定差距，最多可達7.7度。

因此消委會建議，消費者如重視沖泡效果，建議將首段熱水用其他器皿盛載作其他用途，再以後續溫度較高的熱水沖調。

效率方面，測試參考美國能源之星飲水機的測試方法，根據兩次熱水測試量得的耗電量、出水量及水溫計算樣本的加熱效率。8 款樣本製作熱水時的平均加熱效率介乎 85.6%至 91.9%，整體表現不俗。

消委會提供
消委會提供

返回目錄

選購與使用貼士：注意濾芯成本及RO機廢水處理

消委會建議消費者在選購及使用座枱式水機時，應留意以下重點：

  • 考慮後續成本：機價並非唯一支出，特別是具備過濾功能的型號。各樣本首3年的更換濾芯總開支差異極大，由$1,317至$6,998不等，選購前應計算長遠費用。
  • 逆滲透（RO）水機注意事項：使用RO水機（如測試中的飛利浦、東芝等型號）時，濾水過程會產生廢水。當缺水燈亮起，必須先倒掉水箱內的廢水，切勿直接加水，以免影響過濾效果或損壞濾芯。
  • 首杯水處理：鑑於首杯熱水溫度普遍較低，若對水溫有嚴格要求，建議將第一杯水用作其他用途，使用隨後溫度較高的熱水沖調飲品。
  • 定期保養：應按說明書定期清除水垢，且避免與其他高耗電量電器共用插座，以策安全。

返回目錄

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
影視圈
12小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辯時八大謊言
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辯時八大謊言
社會
3小時前
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
投資理財
5小時前
黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
黎智英案丨黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
社會
1小時前
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
即時娛樂
15小時前
悉尼邦迪海灘槍擊死亡人數增至16死，40人仍留醫。
悉尼邦迪海灘槍擊︱死亡人數增至16人包括一名兒童 40人仍留醫 槍手為父子父被擊斃
即時國際
6小時前
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
影視圈
16小時前
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
影視圈
20小時前