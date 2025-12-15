Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜部分時間有陽光及乾燥 早上清涼 日間最高氣溫約20度

社會
更新時間：06:59 2025-12-15 HKT
發佈時間：06:59 2025-12-15 HKT

乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸。本港今早清涼，市區氣溫降至15度左右，由於天朗氣清及風勢較弱，新界部分地區輻射冷卻明顯，氣溫降至12度或以下。此外，一道雲帶覆蓋南海北部。

本港地區今日天氣預測，部分時間有陽光及乾燥。早上清涼，日間最高氣溫約20度，晚上大致多雲。吹和緩東北風，漸轉吹和緩至清勁東風。

展望未來一兩日部分時間有陽光，氣溫回升，但內陸地區日夜溫差較大。接近週末大致多雲。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

乾燥的東北季候風會在今明兩日為華南沿岸帶來稍涼的天氣。隨著季候風在本週中期稍為緩和，該區氣溫回升，但內陸地區日夜溫差較大。預料一道廣闊雲帶會在接近週末為華南帶來幾陣雨。隨著該雲帶轉薄，週末期間至下週初該區天色較為明朗。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
影視圈
10小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
有網民拍下英雄民眾奪槍經過。X@Àdnanô
悉尼邦迪海灘槍擊︱英勇市民埋伏奪槍 槍手節節後退天橋再施襲
即時國際
14小時前
悉尼邦迪海灘槍擊死亡人數增至16死，40人仍留醫。美聯社
悉尼邦迪海灘槍擊︱死亡人數增至16人包括一名兒童 40人仍留醫 槍手為父子父被擊斃
即時國際
3小時前
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
影視圈
17小時前
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
影視圈
13小時前
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
即時娛樂
13小時前
河南有28歲女教師在成親當日跳樓輕生，以控訴被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28歲高中女教師死控逼婚 成親日跳樓輕生
即時中國
22小時前
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT