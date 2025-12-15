天文台｜部分時間有陽光及乾燥 早上清涼 日間最高氣溫約20度

乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸。本港今早清涼，市區氣溫降至15度左右，由於天朗氣清及風勢較弱，新界部分地區輻射冷卻明顯，氣溫降至12度或以下。此外，一道雲帶覆蓋南海北部。

本港地區今日天氣預測，部分時間有陽光及乾燥。早上清涼，日間最高氣溫約20度，晚上大致多雲。吹和緩東北風，漸轉吹和緩至清勁東風。

展望未來一兩日部分時間有陽光，氣溫回升，但內陸地區日夜溫差較大。接近週末大致多雲。

分區氣溫

九天天氣預報

乾燥的東北季候風會在今明兩日為華南沿岸帶來稍涼的天氣。隨著季候風在本週中期稍為緩和，該區氣溫回升，但內陸地區日夜溫差較大。預料一道廣闊雲帶會在接近週末為華南帶來幾陣雨。隨著該雲帶轉薄，週末期間至下週初該區天色較為明朗。