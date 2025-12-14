羅淑佩出席乒乓球賽事 讚揚殘特奧港將表現 透露WTT年終決賽有望再臨香港

殘奧乒乓球賽事及WTT男女單年終決賽今日（14日）在香港上演，文化體育及旅遊局局長羅淑佩先後觀賞了這兩項賽事，並讚揚殘奧選手潘偉樂及王婷霆表現出色，分別奪得銅牌。羅淑佩亦透露，WTT年終決賽主辦單位正計劃明年再次在香港舉行。

羅淑佩在社交平台分享，她下午再次來到荃灣西體育館，觀看殘奧乒乓球。她親身見證潘偉樂及王婷霆分別取得男單及女單銅牌，並讚揚兩位選手水平高超、打球專注。她特別提到，潘偉樂所獲得的銅牌是男單全運史上首面，潘偉樂賽後亦表示期待明年名古屋亞殘運的比賽。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩先後觀賞了殘奧乒乓球賽事及WTT男女單年終決賽。羅淑佩Facebook圖片

羅淑佩讚揚殘特奧港將表現。Facebook圖片

晚上，羅淑佩趕赴紅磡體育館，觀看WTT男女單年終決賽。儘管孫穎莎和王楚欽的「莎頭」組合因傷缺陣，她仍認為賽事精彩，氣氛熱烈。羅淑佩指出，這項賽事不僅是體育盛事，更是重要的旅遊項目。

她表示，主辦單位反應正面，已開始計劃賽事明年再次在香港舉行的具體安排。羅淑佩最後為女單冠軍王曼昱頒發獎座，結束其「乒乓球日」。