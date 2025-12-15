宏福苑五級火︱工程師：獨立委員會剖析成因 有助提升全港消防安全

宏福苑五級火為本港建築物消防安全敲響了警鐘，相關後續工作至關重要。政府就火警成立獨立委員會，審視火災起因和迅速蔓延原因等問題。香港工程師學會消防分部事務委員工程師李定強相信，基於現有的明確監管分工，獨立委員會能夠深入剖析事故的根本原因，系統性地評估現行機制的執行成效與潛在不足，有助於進一步提升全港建築物的消防安全水平。

李定強表示，獨立委員會能針對「被動消防安全設施」、「主動消防安全設施」及有效落實消防安全管理工作中的銜接環節、標準落實及跨部門協作等關鍵議題，提出具體可行的改善建議。此舉將有助於進一步提升全港建築物的消防安全水平，從而切實保障公眾的生命與財產安全，防範類似悲劇重演。

李定強指，竹棚在香港使用多年，亦並非特別不耐火，而金屬棚則較穩固，但靈活性不足。

竹棚金屬棚各有優劣

就棚網的阻燃標準而言，他讚揚發展局及屋宇署對棚網阻燃效能監管作出之迅速回應。發展局已於12月11日公布棚網阻燃效能監管之最新制度，其中包括三個主要環節，首先，承建商必須提供棚網阻燃效能證明書和檢測文件；其次，棚網來貨抵達香港後，必須抽取指定數目樣本送到指定實驗所檢測，通過檢測後才可上架使用；最後，棚網上架後政府部門會隨機抽樣覆核。關於棚網證書造假問題，他指出，此屬嚴重違法行為，認為必須徹查並追究責任，以防止該類行為再發生。

另外，關於竹棚和金屬棚的比較，李定強表示，每一種物料都有各自的優點及缺點，竹棚在香港使用多年，亦並非特別不耐火，從今次火警的相關報道及畫面看到，竹棚在火後仍能保持結構。至於改用金屬棚，他指出，金屬雖較穩固，但靈活性不足，是否適合香港密集環境，仍需專家進一步探討。

記者：蔡思宇