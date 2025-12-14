AHKP專業論壇探討北都與一帶一路 凌嘉勤籲專業界把握大灣區機遇

「AHKP專業論壇2025：北部都會 × 一帶一路」於今日（14日）下午開幕。本次論壇分為三部分：醫療牙科（專業融合與跨境服務）、建設測量與規劃（北部都會的專業參與），以及法律與會計（一帶一路的合規與財務策略）。大會邀請了相關行業的學會會長，深入探討跨界合作與專業發展的新機遇。

主禮演講嘉賓、房協主席凌嘉勤表示，本次論壇旨在凝聚力量，探索專業界在國際發展大局中的角色與機遇，促進跨界交流與創新思維，期望攜手共建香港專業新格局。他呼籲專業人士多了解國情，增加對粵港澳大灣區的認知，指出大灣區是國家區域發展戰略的重要組成部分，也是全球競爭與國際合作的關鍵城市群。

「AHKP專業論壇2025：北部都會 × 一帶一路」今午開幕。曾智華攝

凌嘉勤闡述大灣區的多項優勢：擁有逾8,000萬人口，是具有全球影響力的國際創科與科技中心、「一帶一路」的重要支柱，亦是宜居、宜業、宜遊的優質生活圈。中央對大灣區寄予厚望，期望其在2035年前發展成為以創新為主要驅動力的經濟體系，區域發展協調性顯著增強，人民生活更富裕，社會文明達到新高度。因此，他鼓勵台下專業人士思考，香港的發展方向是否符合此目標。

此外，凌嘉勤引用國家「十四五」及「十五五」規劃文件，強調香港須更好融入和服務國家發展大局，鞏固提升國際金融、航運、貿易中心等地位。

凌嘉勤亦分享參與第一、二屆大灣區規劃大獎的經歷與啟發。他表示，從得獎作品中可見，在廣深港優秀的規劃能力下，城鄉發展、公共交通、區域聯繫、環境改善、非物質文化遺產保育、生態修復及人民福祉均能得到妥善兼顧與優先發展。他指粵港澳大灣區充滿活力，北部都會區帶動了香港自回歸以來最大規模的策略性發展，而未來「維港都會區」的規劃，也將體現新界北部與維港兩翼並重的重要性。

凌嘉勤強調，大灣區發展既帶來機遇與挑戰，更意味著責任。他勉勵專業人士改變思維，積極「做更多事，為香港創造更多價值」，以把握大灣區賦予的時代機遇。

AHKP主席龐朝輝表示，本次論壇適逢創立20周年，選擇以「一帶一路」為主題，正是因為這是香港未來發展的大趨勢。他指香港扮演「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，專業人士須在「一國兩制」下發揮自身優勢，實現制度與合作上的無縫對接，以推動大灣區發展。

龐朝輝認為，大灣區能為各專業領域開拓新市場，國家對專業服務的管理需求亦持續增加。他進一步指出，需與內地深化合作交流，以推動經濟社會高質量發展及建設國際人才基地。最後，他寄語香港能走出近期的傷痛，邁向經濟民生復興。

記者：曾智華