打擊死車新制生效前 直擊大埔停車場「殭屍車」：積塵生鏽行車證過期

新修訂的車輛登記及領牌制度將於12月22日（星期一）起生效，旨在加強規管長期未續牌的車輛（俗稱「死車」）。《星島頭條》記者今午（14日）到大埔超級城停車場觀察，發現有部分車輛長時間停泊，疑似「殭屍車」。有附近居民對新措施表示支持，但也關注政策執行後，能否有效釋出更多可用車位。

大埔超級城停車場不少樓層均停有「殭屍車」

記者逐層巡查停車場，發現不少樓層均停有疑似遭遺棄的車輛，例如在10樓停泊的一輛米白色TRD Sport，首次登記年份為2000年。雖然其行車證列印日期為今年1月，但車身積塵已形成塊狀，輪胎泛黃且胎體鏽跡斑斑，毫無更換跡象。該車停放位置長期受日光直射，反映車主似乎已無意保養。

更甚者，記者在8樓發現一輛黑色麵包車，車身積塵恐怖，車頭更用灰塵畫出一個「多啦A夢」圖案。它行車證泛黃，發出日期為2023年7月，顯示至少一段時間未續牌。車窗上更被放置一張「劏收」卡片，暗示車主既然棄置車輛，不如直接劏車，釋放車位供其他人使用。

居民質疑政策幫助不大

有大埔區居民對新政策表示支持，但同時對其執行成效存疑。在大埔超級城租用月租車位的翟先生指，現時不少市民濫用月租制度長期佔用車位，導致不論泊車或租用車位的難度均增加。他透露，在大埔區屋苑至少需三人競爭一個月租車位。對於新政策，他認為若政府僅吊銷長期未續牌車輛的行車證，實際作用有限，最好的做法是將長期佔位車輛拖走，直言問題根源在於停車場管理方疏於處理，才導致「殭屍車」持續佔用公共資源。

曾在多個大埔區停車場泊車的墨先生亦表示，除了大埔超級城外，其他停車場也會見到4至5部「殭屍車」，可見並非單一現象。對於這項政策，他坦言對車主「幫助不大」，因為即使將這些「殭屍車」拖走，所增加的車位也只是杯水車薪，政府長遠應考慮其他措施，如增設咪錶位等。

針對「殭屍車」問題，記者向大埔超級城保安人員查詢。保安員回應表示，該商場停車場車輛流轉率高，並未出現所謂「殭屍車」長期佔用車位的情況。

記者：曾智華

攝影：何健勇