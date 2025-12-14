宣明會舉辧「Global 6K for Water」慈善跑及步行籌款活動 將按參加者報名費額外配對金額 支援大埔受災兒童及家庭

香港世界宣明會於今日（14日）假添馬公園舉辦「Global 6K for Water」慈善跑，吸引近1,500名公眾參與，為非洲清潔食水項目籌款。活動同步回應大埔火災，宣明會除將善款用於支持承諾的水利衛生項目外，更將額外配對相等於所有參加者報名費同等金額，用作支援大埔受災兒童與家庭。

以腳步換取水源希望

G6K 跑步活動中「6K」象徵貧困地區居民每日平均步行 6 公里取水。今年活動由馬來西亞、韓國等地接力展開，香港為終站。活動大使藝人陳家樂、周家怡親身參與 6 公里賽事，與跑手共同為缺水兒童奔跑。

開幕儀式寓意深遠

開幕禮由香港世界宣明會董事會主席陳朝光、總幹事馮丹媚帶領全場默哀。嘉賓將象徵水源的藍色膠波倒入水桶，寓意為兒童「注滿希望」，貧困社區的孩子及家庭，在宣明會的水利項目協助下毋須再徒步走路6公里，便可輕易用水桶載滿清潔食水回家。隨後由韓國代表提水桶至起跑處，為Jerrycan 隊際賽鳴槍起步。

連結國際與本地關懷

宣明會表示，一直關注貧困社區的清潔食水供應情況，同時心繫本港社群。上月底大埔宏福苑火災做成嚴重傷亡，宣明會深感痛心，亦向死傷者家屬致以深切慰問，同時感謝前線救援人員的無私奉獻。宣明會亦聯同多個合作伙伴、區内團體及轉業人士支援大埔受災人士，包括通過「浸信會欣悅社會服務處」向居住宏福苑受影響學生發放緊急教育援助金，惠及百餘名學生，並展開緊急情緒支援、災後危機介入及創傷治療專業培訓等工作坊。

馮丹媚表示，今日活動有3個意義，第一是為遠方缺乏清潔食水的小朋友而跑，讓他們不需要再徙步6公里取水；第二是每一塊號碼布上都有一個小朋友陪同一起跑；第三個意義是 G6K 成為幫助大埔火災受影響人士的平台。宣明會讓今年 G6K 香港站賽事添上特別意義，希望參加者在悲傷中選擇用行動帶來希望，讓這6公里成為香港人團結守望相助的平台。

教育與紀念並行

現場設大型水桶模型、攤位遊戲及教育展覽，加深公眾對非洲水資源問題的認識。為悼念大埔火災受災者，特設心意牆供市民寄語致哀及寫下心意句字。

持續邁向水資源目標

宣明會為全球水資源議題領先組織，平均每 10 秒便有一人因其項目獲得清潔食水。2016至2023年間已幫助2,860萬人，目標在2030年前將受惠人數提升至3,000 萬。

星島新聞集團第二年贊助活動

星島新聞集團第二年擔任 G6K 活動媒體贊助，除發揮媒體影響力廣泛宣傳活動，更派出跑步健兒參與各項賽事，並由星島義工隊在現場為跑手打氣，為參賽者加油。星島新聞集團一向積極支持宣明會，包括參與舊書回收義賣及「飢饉一餐」等公益活動。活動當日，星島新聞集團有限公司副行政總裁林善喬親臨現場接受致謝獎項，並為參賽者加油鼓勵。

