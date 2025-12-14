Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜逾1400戶災民已獲安置於過渡性房屋及房協單位 何永賢：超過1000個單位可供使用

社會
更新時間：14:08 2025-12-14 HKT
發佈時間：14:08 2025-12-14 HKT

大埔宏福苑災民因火災痛失家園，政府隨即啟動應急安置方案，確保災民住屋需求得到妥善照顧。房屋局局長何永賢今日（14日）在社交平台發文，更新宏福苑居民中長期安置方案的最新進展。截至今日中午12時，已有1424戶、共3230人入住過渡性房屋及房協提供的單位。

屯門寶田邨已安排300個單位

何永賢指，位於不同區域的過渡性房屋和房協項目，目前仍可提供約400個單位。此外，位於屯門的寶田邨，及位於啟德的「啟航1331」，共有約800個單位可以馬上供應。

除房屋局的過渡性房屋火速投入服務外，房協的單位及房委會的中轉屋也成為需要電梯的居民的主要選擇。何永賢特別感謝房協一直以來的全力配合，並「多走一步」為居民籌備生活必需品，包括床架被褥、枱櫈、電器、拖鞋紙巾，共同為宏福苑居民提供全面支援。何永賢表示，政府會繼續努力，讓更多有需要的宏福居民盡快安頓下來。

