中國殘疾人聯合會代表團訪啟德體育園 主席程凱讚場館設施達世界級水平 助推動殘疾人體育運動發展

社會
更新時間：11:50 2025-12-14 HKT
發佈時間：11:50 2025-12-14 HKT

全國第12屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會硬地滾球比賽，正於啟德體藝館舉行，中國殘疾人聯合會代表團昨日（13日）到訪啟德體育園，充分體現香港在推動殘疾人運動及國際體育交流方面的重要角色。

代表團由中國殘疾人聯合會主席、中國殘疾人奧林匹克委員會主席及本屆殘特奧會組委會主任程凱率領，並在文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君、全國運動會香港賽區統籌辦公室主任楊德強、副主任何麗嫦、助理主任陸智剛，以及啟德體育園總監（策略發展）鄧竟成等陪同下，參觀了啟德主場館及無障礙設施，並觀看簡介短片及場館模型。

鄧竟成介紹園區無障礙設計及通達設施時表示，啟德體育園在設計規劃上充分考慮不同人士的多元需求，採用「通用設計」原則，設施不僅符合建築標準，更在多項配置上優於法定要求，致力提升暢達度及連貫性。

代表團由程凱率領下，日前參觀了啟德主場館及無障礙設施，並觀看簡介短片及場館模型。圖片由啟德體育園提供
程凱主席在參觀後高度評價體育園的場地設施及配套，認為其對推動區域體 育及殘疾人運動發展具有重要意義。圖片由啟德體育園提供
高度評價體育園場地設施及配套

程凱在參觀後高度評價體育園的場地設施及配套，認為其對推動區域及國際殘疾人體育運動發展均具有重要意義。他指出，啟德體育園的設施和配套達到世界級水平，不僅為大型體育盛事提供優質場地，更可以為發展殘疾人體育運動創造良好環境，對促進殘障群眾體育平等參與，共享香港發展成果也具有深遠意義。

體育園3個主要場地設施包括啟德主場館、啟德體藝館及啟德青年運動場，共提供逾 600個輪椅座位及600同伴座位，並設有觸覺引路帶、點字地圖、感應迴路系統、觀眾席設有調頻接收系統，以提升助聽器使用者的聽覺體驗，以及超過 100個暢通易達洗手間 和 32個暢通易達淋浴間，確保殘疾人士能安全、舒適地參與活動。此外，戶外空間的斜道設計為平緩的斜道，而場館亦配備嬰兒護理室、低櫃位服務台、無障礙升降機及自動門等，全面照顧不同使用者的需要。

啟德體育園表示，將繼續與各界保持緊密合作，推動無障礙體育場地的應用，並支持更多殘疾人運動及國際賽事在香港舉行，促進共融社會的建設。

