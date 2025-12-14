黎智英案｜從犯證人陳梓華：黎幕後推動「35+顛覆圖謀」

從犯證人陳梓華於作供時憶述，反對派於2019年區議會選舉取得大多議席後，黎智英已有非法「初選」的構想，務求乘勝追擊立法會選舉；黎認為如結合「街頭」、「議會」及「國際」三條線的力量，就能「推爆個政府」。黎的想法與戴耀廷「攬炒十步曲」，透過「議會力量」癱瘓政府、令社會陷入危機的意圖可謂同出一轍。

2019年12月黎智英向陳進一步闡述非法「初選」的構想，認為可借政治素人「吸票」，鞏固傳統泛民的立法會議席。黎認為當時很多年輕人參與反修例抗爭，「初選」可以集中「黃絲」票源，從而提高投票率。「如果啲素人參選時輸咗的話… 最終（正式立法會選舉時）啲票其實都可以流落去佢哋老泛民果度」。

黎智英在2020年1月透露，他正著手準備非法「初選」，包括「攞咗一間歐洲公司開發「初選」投票程式的報價，10幾萬（歐羅）」。陳補充指，得悉黎會為「初選」提供經濟支持，「之前有一個叫做「雷動計劃」，黎都揼過錢出嚟」。同月在黎智英的台灣陽明山住所會面中，黎曾詢問「攬炒巴」劉祖迪會否有意參與非法「初選」，黎稱會為「政治素人」提供協助，包括「幫佢哋做傳媒曝光，或者可以經濟上支持佢哋，只要佢哋去參與」。

於2020年5月陳梓華再從 Mark Simon 得知黎智英已聯絡數間傳媒協辦非法「初選」計劃論壇。Mark Simon 亦不諱言向陳指「美國政府就係想見到呢啲」。 除在背後協調推動他人參與非法「初選」外，黎智英亦出錢出力為所謂「初選」提供資金及技術支援，試圖令反對派奪取立法會控制權。

2019年11月25日郭明瀚於包含黎、Mark Simon 及民主黨元老李柱銘的 WhatsApp 群組中提及他早前建議的「行事清單」，並指其目標是要從建制手中「奪取政治權力」，又稱現時的目標是立法會選舉及建立路徑以進入「CE Process (特首選舉)」。

2019年12月12日，黎智英發訊息指示其徒弟李兆富尋找可用於「初選」網上投票的軟件，並指要於翌日的「初選」飯局前準備好。同年12月30日，黎向李永達發訊息，表示「我們」必須盡快舉行「初選」，所以現在要展開「初選」演說等環節以引起公眾關注，可安排在各區的社區中心舉辦辯論，並透過《蘋果日報》進行直播，另又提到打算就「初選」進行數次測試，既可收宣傳之效亦可優化「初選」系統。

2020年1月5日Mark Simon 向黎匯報從美國國會山莊獲取的資訊，指白宮關注香港區議會選舉結果，時任美國副總統彭斯認為這是個好徵兆，有必要深入了解民主派的所謂「初選」，華盛頓方面希望聽取相關資深人士或「意見領袖」的想法。2020年7月1日，黎智英聯絡李卓人，指《國安法》實施後，「黃店」將不願意成為「初選」投票站，相信也不會有太多人願意在投票時登記身份證，只能改用網上投票，並向李卓人提議當晚詳談如何挽救局面。黎庭上同意他當時希望「初選」能繼續進行。