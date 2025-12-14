中九龍繞道｜油麻地段12.21通車 集「上天、入地、下海」鬧市施工克服多重挑戰

歷時8年、集「上天、入地、下海」的中九龍繞道（油麻地段）將於下周日（21日）正式通車，連接西九龍的油麻地交匯處與東九龍的啟德及九龍灣，預料在繁忙時間油麻地至九龍灣的車程由原約30分鐘，大幅縮短至約5分鐘。該路段工程規模龐大，路政署接受《星島》訪問時形容挑戰性很大，同時涉及高架橋、地底及海底隧道，亦有市區建築物和臨時填海工程，並需在鬧市中施工，工程複雜且高難度。

工程最大挑戰是穿過人煙稠密的鬧市

全長4.7公里的中九龍繞道油麻地段，當中有約3.9公里的隧道，採用雙程三線分隔車道，大大提升行車效率。自2018年參與工程的路政署高級工程師潘家欣表示，工程最大的挑戰是要穿過人煙稠密的鬧市，其中一段更與原有加士居道天橋及油麻地停車場大廈重疊，「無論是在交通暢順、市民的安全，團隊也花不少功夫，要分階段重置天橋及拆卸停車場大廈。」

團隊採「先重置、後拆卸」方式 減低對社區影響

潘家欣指，為減低對社區影響，團隊採取「先重置、後拆卸」方式，將公共圖書館、玉器市場及健康院等設施遷至新址，也盡力保留區內具保育及特色的榕樹頭、天后廟、廟街夜市等。其中為保育屬二級歷史建築的舊油麻地警署，她稱，在設計時已經避開警署舊翼，惟工程與新翼的地基重疊，因此用了托底加固的方式，做到在不影響結構下，完整地保留舊油麻地警署。

至於如何在鬧市「入地」興建油麻地至馬頭角的隧道，潘家欣形容，該隧道也是高難度的工程，上方及附近有約240座建築物，包括油麻地警署、學校及醫院等，需要用「鑽挖爆破」施工，合共進行了約2,400次爆破，「部分路段更鄰近伊利沙伯醫院，因此更要嚴謹地監控時間，每天只能在傍晚約6時進行15分鐘爆破；另外為了安全地穿過4條不同的港鐵鐵路，包括荃灣綫、觀塘綫、東鐵綫和屯馬綫，其中觀塘綫與路段只有短短3米的距離，因此工程相交的位置需改用鑽挖打破方法。」

此外，連接馬頭角及啟德的一段「下海」的海底隧道，路政署高級工程師任永健表示，施工同樣具有挑戰，「因為周邊有煤氣公司的運輸碼頭，以及九龍城渡輪碼頭，為了不影響現有的海上交通，故分兩階段進行，並採用臨時填海配合「明挖回填」方式，在隧道開挖及建造完成後便回復原有海床深度，也減少對天然海港的影響。」

任永健亦介紹道，有別以往的隧道，該路段也是本港首條使用LED燈具作照明的隧道，每一年可節省超過200萬度電，如果以四人家庭計算，相等於節省400戶家庭的用電量。工程團隊在隧道內的空氣流通方面也花了心思，一共安裝44部噴流式風機，「部分現有的隧道都設有風機，而今次特別加置過濾系統，提高隧道內的空氣質素，在剛結束的街馬也收到參加者反映，跑得很舒服。」

記者 : 何姵妤

攝影 : 汪旭峰