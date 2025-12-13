「香港專業服務出海平台」成立 張國鈞 : 冀實現「成功出海 首選香港」

律政司副司長張國鈞今日( 13日 )表示，行政長官李家超在今年的《施政報告》公布，由他領導推廣香港的法律專業服務，同金融、會計等其他專業界別，提升支援內地企業出海。律政司今日成立「香港專業服務出海平台」，以要落實該項重要的任務。

要為出海企業提供到位支援

他在「香港專業服務出海平台」啟動禮的開幕辭表示，要為出海企業提供到位的支援，便要按不同企業的需要進行合適配對，涉及優質專業服務必須具備的兩個維度，即「廣度」和「深度」。「廣度」是指需要有一支龐大的專業服務隊伍，可以讓企業放心自由選擇；而這支專業隊伍中更要有適合不同規模企業的專業服務提供者供企業選擇。至於「深度」是指要針對企業出海的行業類型和出海目的地，製作一份專門而精準的專業服務提供者名單供企業參考選擇。

張國鈞在啟動禮上公布由律政司編撰的《香港專業服務助力中國內地企業出海成功案例實錄》。政府新聞處

律政司今日（13日）在「香港專業服務出海平台」啟動禮上公布所編撰的《香港專業服務助力中國內地企業出海成功案例實錄》。政府新聞處

他又舉例出海企業就像是走入裁縫店想做一套稱心滿意西裝的一位紳士，一套off-the-rack（現成的）的西裝是不能滿足客戶的需求。這位紳士需要的，是一套bespoke（全定製）西裝。而香港專業服務出海平台需要做的，就要為顧客製作一套，不論是外形、材料、細節以及手工上，真正意義上的個人西裝。

張國鈞稱，貿發局正建立一個跨界別專業服務平台，匯聚香港不同界別的專業服務提供者。律政司今日宣布成立「香港專業服務出海平台」，其中一個目的，就是與貿發局共同構建一個更深、更廣的專業服務平台，讓企業獲得客製化、bespoke的體驗。「香港專業服務出海平台」將會涵蓋兩大範疇。第一：統籌並整合有關香港法律、金融、會計等專業服務的資訊，包括收集這些專業界別支援內地企業出海的成功案例，並統整和發布相關專業界別支援出海的名單，讓內地企業和相關持份者參考，並更便利和更有信心地與香港專業服務建立聯繫和進行業務對接。



他又指「香港專業服務出海平台」的第二項功能，是加強了解內企出海對專業服務的具體需求，協調香港專業服務為企業提供高效的支援。他舉例本周三剛組織了逾40位跨專業界別代表，到深圳前海與約70間內企和行業協會的代表交流。這次交流活動由律政司與深圳市前海管理局首次合辦，目的是加深內企對香港專業服務優勢的認識，促進內地企業首選香港作為出海的平台。內企和香港專業界別代表都對成果非常滿意，十分支持繼續舉辦這種交流活動。



此外，律政司也會成立「出海專業服務專家委員會」，委員會匯聚內地及香港的法律、金融和會計界別的專家，以及優秀的商界和企業代表，就推廣香港專業服務以支援內地出海的策略，向律政司提供意見，支援和推廣「平台」的工作。

張國鈞表示，出海企業面對的是浩瀚無邊的汪洋大海。特區政府團隊的成員必須在不同環節各司其職，並相互配合，方能為企業開拓「安全航道」，達到「保駕護航」的目標。商經局的「出海專班」會直接面向內地企業，可以說是內地企業利用香港作為出海門戶的關鍵節點。而律政司的「香港專業服務出海平台」，將會匯聚香港的專業服務，推廣和支援專業服務界別，更高效地回應內地出海對專業服務的需求。

律政司和商經局會緊密聯繫，雙互協調和配合，推廣和發揮香港作為內地企業出海首選平台的獨特角色，以及香港作為「超級聯絡人」、「超級增值人」的雙重功能，共同實現「成功出海，首選香港」。