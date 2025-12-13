工展會2025｜開鑼首日人流旺 市民豪花2500元辦年貨 海味展商推零食佛跳牆吸客

「第59屆工展會」今（13日）開鑼。首日吸引大批市民入場，場內人流熙來攘往，氣氛熱鬧。有市民預計花費2,500元購買過年用品，並計劃於促銷尾聲再次入場搶平貨，亦有小朋友趁周末放假和家人到場，購買各種零食。現場所見，近銅鑼灣站入口分為購票人士及免費入場長者兩條隊伍，大會以揚聲器提醒入場人士「請勿奔跑」。有不少市民拖着購物車、行李箱，到場準備「掃」戰利品。

夫婦預計促銷尾聲再到場掃貨

今早入場的白生白太表示，第一次在開幕首日到場，預計將花費2,500元。白太稱，與往年相比，今年人流不錯，場內可以就餐的座位難求，「人真的很多，找位置都很難，所以我們決定早些買熟食當午餐，避開人潮」。入場不到1小時，他們就購買了香港特色T恤及韓國燒酒，並計劃稍後選購醬油蟹、鮑魚及海參等罐頭食品，作為過年送禮之用，「在場內購買，價錢會便宜一點，過年時都會貴些。」

不過，白生亦認為整體折扣力度不算大，預計促銷尾聲才會有更多優惠，「（工展會）最後幾天大家都會平些，做大減價，所以今天來也都是來看一看價錢，可能12月尾、1月初會再來一次。」

小朋友工展會掃零食

和媽媽、弟弟到場購置零食的陳小朋友則表示，場內有各款新推出的零食，特別是試食了黑松露蝦片後，覺得很好吃就忍不住買，「剛才也在這裏吃午餐，吃了魷魚、一口牛、生煎包等，很好吃。」弟弟亦表示，最喜歡的是蟹黃包，用了飲管插進去可以喝湯，非常好吃。他們稱，幾乎每年都會跟家人到工展會，今天準備了一個購物車和兩個背囊可以放「戰利品」，但爸爸沒有同行，希望有機會可以和他再來。

婆婆豪言子女購物「開心就得」無花費上限

第一次到工展會的張婆婆透露，已購買三、四個海味福袋，合共花費約600元，「（福袋）很平，都是仔女購買的，準備冬至、過年和家人吃飯可以加餸，他們喜歡買什麼就買什麼，也有叫他們買些南乳雞仔餅，很好吃的，價錢都比外面便宜些」。對於今日購買預算，她亦稱「沒有限花費多少，子女用多少就多少，任他們用，沒有上限的，他們開心就行。」

海味展商安記推新產品優惠吸客 望帶旺經濟

參展商安記海味董事總經理潘權輝表示，臨近冬至，海味食品在年底，生意也特別好，加上近日天氣轉涼，不少客人都會想起買海味或臘味可暖胃，他保守估計營業額較去年可增長5%至10%。對於主辦方推出特定人士或指定時間可免費入場，他形容，每項優惠是「聚沙成塔」地吸引客人入場，加起來就是一個很顯著的人流，期望可以「一路帶旺經濟」。

他亦提到，在經濟低迷之下，需要新產品刺激消費，包括今年初推出的零食鮑魚、年中推出的零食海參等，「為了今次工展會，也特意推出新產品的零食佛跳牆，裏面有即食鮑魚、海參、花膠及乾瑤柱」。公司亦會推出不同優惠吸客，例如100元有3包冬菇、688元鮑魚寶盒及快閃優惠的198元福袋，「主要希望大家都開心，所以今年的優惠會更加多，在設定價錢時也不會想要賺多少錢，而是想如何吸客，亦希望可以開拓新客源，入場人士買完、試食後，將來繼續買。」

四川特產展商料生意額約100萬元

主營四川特產的參展商負責人羅先生表示，今年已是第16次參展，帶來有不少四川地道美食，包括天然蜂蜜、黑毛豬肉乾、核桃等，「產品都是當地食材，天然健康，尤其蜂蜜和核桃，對人體有益，一直獲得不少老顧客支持，都是家庭客戶為主，特別是中老年群體」、為了吸引市民選購，今年亦推出多項優惠，例如蜂蜜買兩送一、核桃4包100元及黑毛豬肉乾以6、7折出售。

他亦補充，今年場內新增「家鄉風味區」，將各省特色產品集中起來，有助提升辨識度，也方便市民選購，預計生意額與往年相近約100萬元，「雖然近年經濟環境不算理想，但我們累積了大量老客戶，生意仍相對穩定。」

記者：何姵妤

攝影：何家豪