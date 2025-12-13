維園V Mart試營運 設聖誕主題打卡位 有檔主將部分收益捐予大埔火災居民

維多利亞公園（維園）文化創意藝術市集（V Mart）是政務司副司長帶領的發展旅遊熱點工作組公布的九個熱點項目之一，保良局為承辦合作夥伴。設於維園的噴水池廣場及南亭廣場，將逢周六、日及公眾假期中午12時至晚上9時開市，已於昨日（12日）試行營運，將舉行為期一年至明年11月16日。有售賣蘇州刺繡傳統手工藝品的檔主期望，每日生意額可獲2,000至3,000元，而首日生意額亦已達標；有檔主表示會將部分收益捐給大埔火災受影響居民。

市集以「 市集、展演、創業支援 」三位一體模式營運

「V-Mart」市集設有30個攤位，涵蓋餐車及文創檔，每位檔主只經營約兩周，以保持新鮮感。市集將因應聖誕、新年不同節慶主題，推出配合節日的主題工作坊，如聖誕節會有手作活動，新年期間或推出寫揮春或製作香囊等活動。

保良局青少年事務部服務經理趙綺雯表示，市集以「市集、展演、創業支援」三位一體模式營運，旨在吸引年輕人參與，並提供平台予參與保良局創業計劃的青年實踐機會。她期望營造新潮、輕鬆的氛圍，吸引年輕客群。市集的核心理念圍繞「市集、展演、創業支援」三大元素。其中，市集內的大型打卡裝置，包括聖誕糖果屋及郵局等，均由參與保良局創業計劃的青年設計及製作，為他們提供就業及實踐機會。

日後會增加熟食檔

檔主申請方面，趙綺雯表示，有興趣者可留意官方社交媒體的招募公告，申請時無需繳付費用。篩選標準包括貨品創意與原創性、市集多元性及過往市集經驗。經內部篩選後，名單將交由康文署審核。市集不收取租金，僅收取每日營業額的25%。按金方面，文創檔每日為500元，餐車檔每日為800元，出席整個檔期後將全數退回。趙綺雯預期日後會增加熟食檔，包括4輛大餐車及4個熟食攤檔。

期望生意額達標達2,000至3,000元

售賣蘇州刺繡傳統手工藝品的檔主David期望在港推廣蘇繡這項非物質文化遺產，參加是次市集，希望測試市場反應，他續指，過往參與保良局舉辦的市集，體驗良好，因此對是次市集抱有期望。

David亦預期，即將在維園舉行的工展會將吸引更多本地市民、內地及海外遊客，有望進一步帶動市集人流。他又表示家人在蘇州設有蘇繡工作室，希望藉此機會在香港推廣和普及以「精、細、雅、潔」為特色的蘇繡，認為作品題材和用料均與香港較常見的粵繡有所不同。

David坦言對近期社會氣氛有所擔憂，但他更希望市集能為大眾帶來歡樂，不是「完全專注賺錢」。他期望在為期兩周的展期中，每日生意額能達到約2,000至3,000元。市集首日，其生意額已達到預期目標。

檔主捐出部分收入予大埔火災影響居民

售賣自己設計的手作飾物檔主Jeannie表示，因應大埔宏福苑火災，將會捐出部分收入予受影響居民，攤檔亦有聖誕貼紙送贈給曾捐款的善長。

Jeannie表示自己的作品以動物為主題，產品包括熱縮片、飾物及插畫紙製品等，早前與出版社合作出版繪本，旨在鼓勵面對困難的人們。她指出，以「比熊犬」為主題的飾物最受歡迎，因不少顧客均有飼養寵物，亦提供客製化服務，顧客可提供寵物照片，訂製專屬飾物。

餐車店員Carson表示，該品牌是香港本地烘焙咖啡豆，提供手沖咖啡及冷萃咖啡（Cold Brew），亦提供冷泡茶、Tiramisu和熱狗等小食。

Carson表示，市集首天屬上班日，人流較少，銷售情況一般。今日人流明顯增多，預計銷售額會更好，「希望可以賣晒今日帶嚟啲貨」。他續指，主要客群以年輕人為主，稱「可能啲老人家未必咁晏飲咖啡。」

巿民對產品感興趣：貓眼石幾多款

準備前往旁邊工展會的吳小姐表示，見到市集有不同商品販售，對水晶飾品及旁邊刺繡感興趣，「啲貓眼石都幾靚、幾多款」。日後亦有興趣參加市集舉行的工作坊，「見到佢哋有松果聖誕樹，好似幾得意，之後可能同朋友嚟join(參加)。」

市集內設有大型打卡裝置，聖誕主題裝置包括糖果屋及發光鹿車。另有融合銅鑼灣地標的裝置，設計理念結合M字形天橋、天后廟、維園噴水池及保良局一級歷史建築中座大樓，象徵保良局與維園的連結，此裝置由「V54年青藝術家駐留計劃」的藝術家設計。

記者、攝影：李健威