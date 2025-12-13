商經局前局長蘇錦樑因病逝世 享年67歲

據了解，民建聯會務顧問、商務及經濟發展局前局長蘇錦樑，近日因病逝世，享年67歲。

全國政協副主席、前特首梁振英，以及民建聯立法會議員葛珮帆，今午（13日）在社交媒體發文，悼念蘇錦樑。有民建聯成員透露，蘇錦樑自離開政府之後，很少與政商界聯絡，有傳他早些年患病，昨日（12日）政圈已盛他的死訊，但很少人能聯絡到其家人一直未能確認。

回歸後返港加入民建聯 2008年首任商經局副局長

蘇錦樑於回歸後從加拿大返回香港，加入民建聯，在黨內曾擔任副主席，又曾有地區議會及委員會工作經驗。到2008年特區政府擴大問責制，引入副局長及政治助理，蘇錦樑成為首批加入政府的副局長，其後因時任局長劉吳惠蘭因病辭職，蘇錦樑於2011年起「坐正」出任局長至2017年。

通過《競爭法》屬滿意之作 失望未及處理《版權條例》

他離任時曾接受訪問稱任內通過及實施「競爭法」是最滿意之作，其次是修訂《商品說明條例》，進一步保障消費者，並積極推動知識產權貿易發展及跨行業協作。而他任內最失望，是俗稱「網絡23條」的《版權修訂條例草案》胎死腹中。

未上任先揭雙重國籍 政治生涯惹火

此外蘇錦樑任內發生都發生多宗惹火事件，包括他於2008年獲委任為副局長，即被揭發擁有加拿大國籍，更一度以私隱為由拒絕回應，又指若放棄加拿大國籍，將喪失在當地任職執業律師的資格。直至他正式上任前，他才宣布已放棄加國國籍。

蘇加入政府後最多人稱呼的花名是「卡片蘇」，因為他出任副局長一年後為外傭辦理續期手續時，曾以副局長「卡片」代替入息證明，竟獲入境處酌情處理，事件被揭發後，他遭外界質疑濫用職權，「卡片蘇」亦成為其政治生涯一大烙印。

到2011年剛升任局長的蘇錦樑，被揭發位於麥當勞道康樂大廈的寓所涉嫌僭建，共涉七項問題，最終他回應已聘請專業人士跟進，並向屋宇署提出補救方案且獲接納，及後更完成還原工程。

宣布否決港視申電視牌 多名員工被解僱見記者哽咽

而到2013年，蘇錦樑宣布行政會議否決香港電視網絡的免費電視牌照申請，他在記者會上連續說了九次「循序漸進」，又稱「一籃子因素」是港視失敗的原因，後者更成功製造「一男子」這個政治議題常用詞彙。之後有320名港視員工被解僱，蘇見記者時一度哽咽，被網民批評「做戲」、「貓哭老鼠」。

在2014年有自由行小童在旺角當街便溺引起社會討論，蘇錦樑認為港人應該以和為貴、多多包容，及後有10名網民響應到蘇住宅外便溺的號召，手持糞便公仔示威，以諷刺其「包容論」。

記者：郭詠欣