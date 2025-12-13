機場捷運2021年列車轉彎現火花 機管局：正就事件向機電署提交報告

有傳媒報道指，香港國際機場旅客捷運系統（APM）於2021年4月1日運行期間，轉彎時爆出大量火花；而在今年11月29日深夜收車期間，路軌旁有石屎從天花剝落，惟發生事故後未按程序通報監管部門。機管局今（13日）發出聲明，確認2021年4月1日一段列車測試時爆出火花的閉路電視片段屬實，當時因認為事件「非發生於營運期間」而無向機電工程署通報，現正就有關事件向機電署提交報告。

爆火花事件「非營運期間」發生故無通報

機管局表示，當時正值疫情期間，當局關閉旅客捷運系統進行大型檢修，並進行不載客試運。當晚11時42分列車經過相關月台期間，車身集電弓與月台裝置接觸不良，引致車側出現火花，消防處人員迅即到場戒備。當時系統正進行大型檢修後測試中，列車沒有載人，事件對旅客捷運系統結構亦沒有造成影響。事件發生後，機管局按程序記錄事件，隨後在内部會議中檢討，並調整相關路段的混凝土基座，其後沒有發生同類事件。機管局在處理該事件時，按其當時對通報機制的理解，認爲事件並非發生於營運期間，故此當時沒有向機電署通報。機管局現正就有關事件向機電署提交報告。

天花剝落因附近喉管滲漏 已即時維修確認安全

至於路軌旁天花石屎剝落事件，機管局表示，檢查人員於當日捷運系統每天運作前的深夜例行巡查中，在一段路軌旁發現有碎石屎從天花剝落。當時捷運系統列車未開始運作，亦沒有發現碎石屎落在路軌上。維修人員隨即按程序進行緊急維修及整固，在確認維修妥當後，當日系統如常營運，並將當日事件記錄在案。機管局調查後確認，出現天花碎石屎剝落的原因是附近喉管滲漏，導致鋼筋生銹及石屎鬆脫。機管局即時進行了維修工程以防止問題再次發生，隨後於12月10日晚上系統運作時段完結後，安排獨立結構工程師檢查，再確認天花結構以及機場旅客捷運系統的安全。

機管局會繼續與機電署保持密切溝通，以確保旅客捷運系統運作安全。資料圖片

機管局12.12按規例向機電署通報事件

機管局表示，會加強檢查措施，包括於每日例行檢查之上，加入每兩星期安排結構工程師檢查和確認行車隧道結構安全。及後，機管局會按照事故通報機制，於12月12日按規例向機電署通報。機管局會繼續與機電署保持密切溝通，以確保旅客捷運系統運作安全。

今年2月至12月共提供7次員工培訓

另一方面，為配合二號客運大樓旅客捷運系統的營運準備工 作，機管局及旅客捷運系統生產商按營運牌照要求，由2025年2月至12月期間合共提供7次培訓予所有相關員工，確保員工有充足時間充份掌握系統並熟習操作，有關的培訓記錄已按程序呈報機電署審閱。

根據規定，進出機場工程範圍必須持有有效工地許可證。對於今年11月29日有職員在覆核文件期間，發現有一名工作人員持已過期許可證進入旅客捷運系統工程範圍，機管局已作出即時處理。為加強管制，機管局已要求負責檢查的職員必須緊跟程序查核，並將以電子方式取代目前只靠人手檢查證件的工作。

機管局指出，以安全為機場運作的最重要指標，持續嚴格檢查旅客捷運系統，並進行維護工作，確保系統安全。 根據《機場管理局（旅客捷運系統）（安全）規例》（第483C 章），機管局須向政府通報在機場旅客捷運系統上發生，而又屬於規例附表所列的意外或事故。為確保有關系統的安全水平與時並進，機管局與機電署一直保持溝 通，並持續完善通報機制。機管局於2024年年底已經進一步強化事故通報機制的實施，更新《旅客捷運系統運作及緊急程序手冊》，並為前線員工安排相關培訓，以加強員工處理及記錄事故的意識，讓機管局及時通報政府。現時，除了規例附表所 列的意外或事故外，如有任何事件涉及潛在安全考慮或公眾關注，機管局均會向機電署通報。