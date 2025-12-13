Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜黃偉綸：有信心在大埔區內覓地興建居屋 可壓縮興建時間

社會
更新時間：10:14 2025-12-13 HKT
發佈時間：10:14 2025-12-13 HKT

宏福苑早前的五級大火，造成多人傷亡，居民喪失家園。政府司副司長卓永興今早（13日）在電台節目表示，現時政府「大埔宏福苑援助基金」，除支援災民的緊急需要，亦會提供中長期支援，讓居民重過新生活。而衍生的行政及相關支出由政府自行承擔。

「大埔宏福苑援助基金」合共有36億 提供8項援助

卓永興續稱，現時「大埔宏福苑援助基金」現時已籌得33億，連同政府啟動的3億，合共有36億。援助基金提供共8項援助金，支援不同類別的人士，包括所有居民、死難者家屬、工友、業主等，現時的發放支援金的進度良好。每戶一萬元的「緊急援助金」由華人基金提供，大概已發放2000萬應急錢。

相關新聞：

宏福苑五級火｜李家超：獨立委員會9個月內完成報告 如特定議題有需要 可向特首申賦權成法定調查委員會

宏福苑五級火｜獨立委員會主席陸啟康：未來9個月會按職能 聚焦三大範疇研究

宏福苑五級火｜寶田中轉屋已有2戶災民入住 何永賢 : 需要電梯住戶可考慮

5萬元以下捐款可憑轉賬記錄直接申請稅務減免

卓永興指出捐款中，有26.5萬宗為5萬元或以下的款項，為方便市民，5萬元或以下的捐款人只需保留銀行轉賬記錄等憑證，即可申請稅務減免，無需等待基金發出正式收據。

對於一次過現金補償租戶的建議，卓永興補充指，由於屋苑內約八成為自住業主，兩成是租戶，雙方情況不同，政府正在研究如何區分處理。

透過「一戶一社工」了解居民住屋需求

身兼應急住宿安排工作組組長的財政司副司長黃偉綸表示，透過「一戶一社工」了解災民的意願，他坦言，許多居民生活仍未安頓，其想法亦隨時間變化，因此現階段聆聽災民的住屋意願。

政府有信心可在大埔區內覓地興建居屋

對於有意見指在大埔區加建居屋，黃偉綸指未來幾年本來沒有興建居屋的計劃，但政府有信心可在區內覓地興建居屋，並壓縮興建時間，但相比其他安置方案，重建需時或較長。政府正積極評估由不同黨派及地區人士建議的土地選項，但強調有進一步結果會盡快作出通知。

黃偉綸又提到，行政長官李家超昨日(12日)提到有幾個選項，包括：收購業權、優先購買資助出售房屋、原區安置、合資格業主入住公屋單位，全部亦在考慮之中，他指出，最終方案需平衡居民意願、社會觀感及公帑運用，並會盡快與立法會溝通，期望在不久將來能整理出更具體的方案供居民選擇。

相關新聞：

宏福苑五級火｜林正財 : 已聯絡130位死者家屬 提供三層支援協助度過哀傷期( 附機構資料 )

宏福苑五級火︱酒店14天住宿期屆滿? 民青局派定心丸 : 業界願提供彈性住宿安排

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
16小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
14小時前
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
突發
1小時前
美密歇根州恐怖亂倫案 22歲孕婦遭親母生劏取胎雙亡 孩子爸爸竟是繼父
即時國際
5小時前
內地優才來港不足2年成功上車 700萬購上環兩房戶做業主 一個原因只揀港島樓
內地優才來港不足2年成功上車 700萬購上環兩房戶做業主 一個原因只揀港島樓
樓市動向
4小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
17小時前
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
影視圈
15小時前
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
影視圈
12小時前
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
2025-12-11 20:33 HKT
宏福苑五級火｜王祖藍證好友罹難 含淚憶從失聯到盼望遺體完整心碎過程：需要接受事實
宏福苑五級火｜王祖藍證好友罹難 含淚憶從失聯到盼望遺體完整心碎過程：需要接受事實
影視圈
11小時前