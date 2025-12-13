宏福苑五級火｜黃偉綸：有信心在大埔區內覓地興建居屋 可壓縮興建時間

宏福苑早前的五級大火，造成多人傷亡，居民喪失家園。政府司副司長卓永興今早（13日）在電台節目表示，現時政府「大埔宏福苑援助基金」，除支援災民的緊急需要，亦會提供中長期支援，讓居民重過新生活。而衍生的行政及相關支出由政府自行承擔。

「大埔宏福苑援助基金」合共有36億 提供8項援助

卓永興續稱，現時「大埔宏福苑援助基金」現時已籌得33億，連同政府啟動的3億，合共有36億。援助基金提供共8項援助金，支援不同類別的人士，包括所有居民、死難者家屬、工友、業主等，現時的發放支援金的進度良好。每戶一萬元的「緊急援助金」由華人基金提供，大概已發放2000萬應急錢。

5萬元以下捐款可憑轉賬記錄直接申請稅務減免

卓永興指出捐款中，有26.5萬宗為5萬元或以下的款項，為方便市民，5萬元或以下的捐款人只需保留銀行轉賬記錄等憑證，即可申請稅務減免，無需等待基金發出正式收據。

對於一次過現金補償租戶的建議，卓永興補充指，由於屋苑內約八成為自住業主，兩成是租戶，雙方情況不同，政府正在研究如何區分處理。

透過「一戶一社工」了解居民住屋需求

身兼應急住宿安排工作組組長的財政司副司長黃偉綸表示，透過「一戶一社工」了解災民的意願，他坦言，許多居民生活仍未安頓，其想法亦隨時間變化，因此現階段聆聽災民的住屋意願。

政府有信心可在大埔區內覓地興建居屋

對於有意見指在大埔區加建居屋，黃偉綸指未來幾年本來沒有興建居屋的計劃，但政府有信心可在區內覓地興建居屋，並壓縮興建時間，但相比其他安置方案，重建需時或較長。政府正積極評估由不同黨派及地區人士建議的土地選項，但強調有進一步結果會盡快作出通知。

黃偉綸又提到，行政長官李家超昨日(12日)提到有幾個選項，包括：收購業權、優先購買資助出售房屋、原區安置、合資格業主入住公屋單位，全部亦在考慮之中，他指出，最終方案需平衡居民意願、社會觀感及公帑運用，並會盡快與立法會溝通，期望在不久將來能整理出更具體的方案供居民選擇。

