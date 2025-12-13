Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜梁文廣倡擴安置選項、房委會購回業權 林筱魯指需檢視建築管理條例

社會
更新時間：10:36 2025-12-13 HKT
發佈時間：10:36 2025-12-13 HKT

大埔宏福苑火災發生已超過兩周，災後安置工作仍在繼續。成功連任的九龍西立法會議員，兼房委會委員梁文廣今早（13日）在電台節目表示，希望可延長現時住宿安排的使用時間，並讓居民有更多房屋選擇。他認為，即使未受大火波及的宏志閣居民，也應獲一視同仁安排體恤安置，讓原居屋業主可租住公屋等不同安置選項。梁文廣亦期望透過獨立委員會公開討論問題，以收集意見改善方案。

可考慮房協項目讓災民租住或購買

梁文廣指出，部分災民現暫住房協提供的單位，由於該類項目屬長期居住性質，可考慮容許居民選擇長遠租住或購買。此外，對於長者或經濟條件較有限的家庭，他建議以體恤安置方式協助他們編配公屋。

林筱魯：立法會正檢視建築條例修例

梁文廣認為，房委會在重建議題上應更具前瞻性，提早制定規劃，並藉事件設立框架，訂明特殊情況的處理方案。他提議，房委會可參考私人重建模式，向業主購回業權並安置居民，以減少社會對安置方案的質疑。

同樣連任的選委界議員、城市規劃師林筱魯表示，宏福苑火災暴露了建築物管理體系的結構性問題，需全面檢視政府管理、業界操作及業主立案法團責任等。他提到，現屆立法會已着手接觸建築物管理條例、消防安全建築物條例及建築物條例下針對僭建的條例，可更深入檢視修例方向。

工程界候任議員卜國明則指出，在考慮原區重建或覓地重建時，需綜合評估成本及土地狀態等因素。

