珍惜生命｜沙田富豪花園49歲男子停車場梯間燒炭 保安揭發惜回天乏術

社會
更新時間：02:00 2025-12-13 HKT
發佈時間：02:00 2025-12-13 HKT

沙田昨晚（12日）發生燒炭案。一名49歲男子被發現倒臥在富豪花園停車場的梯間，身旁留有一盤燒過的炭，經救護員證實當場死亡。

事發於昨晚7時許，警方接獲保安報案，指在大涌橋路52號富豪花園的停車場梯間發現一名男子倒臥在地。救護員接報後迅速趕抵現場，惟證實該名男子已氣絕身亡。

據了解，死者為49歲曾姓男子，他正是上址富豪花園的住戶。警員在現場進行調查時，沒有檢獲遺書。

警方初步將案件列作自殺，事主死因有待法醫進行驗屍後確定。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

