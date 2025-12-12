基孔肯雅熱︱青衣自然徑現傳播鏈 食環署進行49次霧化滅蚊 清理1800潛在蚊子滋生地

因應本港出現多宗與青衣自然徑相關的基孔肯雅熱本地個案，防治蟲鼠督導委員會今日（12日）交代跨部門滅蚊防蚊工作進度。多個政府部門已總動員，在該郊野環境展開密集式防控行動，以切斷病毒傳播鏈。

自11月13日首次接獲有患者曾到訪青衣自然徑後，食環署隨即啟動應對。截至今日，署方已在該全長約7,000米的行山徑及外圍，利用大型超低微量噴霧器及機械狗等工具，在該處一帶進行49次霧化處理殺滅成蚊行動，清理約1,800個潛在蚊子滋生地，並在約240個無法即時處理的積水地方施放蚊油或殺幼蟲劑，以及設置29個新型捕蚊器。

另外，署方亦在該處設置了40個臨時誘蚊器，以監測措施成效及蚊患情況，也收集成蚊以進行病毒測試。

食環署人員巡查地盤工地。食環署圖片

委員會表示，相關滅蚊工作將持續至少一個月，以確保消滅可能帶病毒的雌蚊。除食環署外，多個部門亦同步行動，渠務署已完成多次渠道清理；地政處清除非法搭建物與耕種植物；民政處則加強自然徑的保養及向行山人士宣傳防蚊。

防治蟲鼠督導委員會由衞生防護中心、食環署等多個部門組成，今年已多次開會督導蚊患防控。因應海外基孔肯雅熱個案上升，委員會早於7月已要求各部門採取新一輪行動。自10月底出現首宗本地病例後，工作進一步升級，並在青衣自然徑成為防控焦點後展開特別部署。

委員會強調，全港性滅蚊行動不會因天氣轉涼而鬆懈，並將於12月下旬再次開會，檢視各部門跟進工作及制定2026年防治蚊患工作計劃。政府呼籲市民前往郊野時，必須做好個人防護，使用驅蚊劑，共同預防蚊傳疾病。