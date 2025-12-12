宏福苑五級火︱居民投訴後樓梯玻璃窗被改作木板礙逃生 房屋局 : 正聯同執法部門調查

宏福苑五級大火造成 160人死亡。有居民投訴後樓梯玻璃窗在大維修期間被改成木板，質疑做法導致大火時未能防火防煙、樓梯濃煙密佈，窒礙逃生。房屋局回覆《星島頭條》查詢時表示，房屋局正聯同執法部門就相關查詢事件進行調查，現時不宜透露與事故有關的詳情。

發言人指房屋局的獨立審查組（審查組）在建築事務監督授權下，對由香港房屋委員會（房委會）所發展而已出售或分拆出售的物業按照《建築物條例》（《條例》）及建築事務監督的政策和指引執行強制驗樓計劃。

大埔宏福苑大火造成160人死亡。資料圖片

審查組會根據強制驗樓計劃，揀選樓齡達30年或以上由房委會發展而已出售或分拆出售的物業，並向業主發出法定強制驗樓通知書。有關業主須在接獲相關法定通知後，委任一名註冊檢驗人員就樓宇的公用部分進行訂明檢驗。如須進行訂明修葺，有關業主須委任註冊承建商，在註冊檢驗人員監督下按照《條例》及有關標準進行所須的訂明修葺工程。有關註冊檢驗人員在完成工程後，須向審查組提交一份完工報告及完工證明書以作記錄。如在工程期間接到投訴或查詢，獨立審查組人員亦會就個別個案作出跟進和處理。