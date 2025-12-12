Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑪嘉烈工程揭造假 建造業議會：害群之馬不代表業界從業員普遍質素

社會
更新時間：20:32 2025-12-12 HKT
發佈時間：20:32 2025-12-12 HKT

瑪嘉烈醫院重建及擴建工程，分判商懷疑偽造監測震動儀器的證明。醫療衞生界立法會議員林哲玄狠批香港建造業界「爛到無得再爛」，長期存在不良文化，需要「落重藥」糾正。建造業議會今日（12日）發聲明強調，業內個別經營者的不良營商手法實須杜絕，但此類害群之馬絕不代表業界從業員普遍質素。議會期望大眾以持平角度，集思廣益，齊心堵塞制度漏洞。

議會：業界付出與專業尊嚴不容抹殺

議會指，香港基建發展有賴前線工友與專業人員多年來敬業樂業、默默耕耘，其付出與專業尊嚴，不容抹殺。建造業只容誠信、專業兼備的從業，拒絕害群之馬以不良手法危害市民安全以及業界聲譽。

就公眾對裝飾及維修工程的關注，以及早前大埔五級火引起的憂慮，議會轄下的「裝飾及維修專責委員會」將全面檢討及提升行業行為操守，並強化安全與專業培訓，同時要求私營工程立即採用註冊專門行業承造商等相關制度，以提升六大行業專業水平範疇，包括安全、管理、工作經驗、施工、財務及誠信管理，協助建立一批可靠、有承擔的承造商團隊。

議會亦與時並進，引入科技協助監察工程，並將於短期內公布專為裝飾及維修行業而設的「安全智慧工地」系統（4S）加強版產品組合，推動業界利用科技提升工地安全及透明度。

議會將繼續團結業界，透過制度檢討、培訓與科技，建立更安全及以誠信為本的建造環境。業界必深化改革，亦期望大眾以持平角度，集思廣益，齊心堵塞制度漏洞。

工程師學會：個別違規不宜影響公正評價

工程師學會表示，建造業各個持份者，包括工程業界，都為香港設施作了大量的貢獻。學會留意到近日社會人士對建造業的批評，希望大家能持平審視，強調個別違規事件應當依法嚴肅處理，但不宜因此影響對整個行業專業付出的公正評價。

學會又提到，大埔火災清楚顯示，業界中存在個別罔顧法規與安全之人，他們鑽營制度漏洞，為一己之私利，妄顧公衆安全，不僅害人害己，更令整個行業蒙羞，需予以最嚴厲的譴責。

