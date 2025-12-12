Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜林定國出席律師會嘉許計劃頒獎禮 稱整個法律界均與受害者及災民並肩同行

社會
更新時間：20:14 2025-12-12 HKT
發佈時間：20:14 2025-12-12 HKT

律政司司長林定國今日( 12日 )出席香港律師會2025年公益法律服務及社區工作嘉許計劃頒獎典禮，向一眾獲獎律師致意。他指拉丁文「Pro Bono Publico」是指「為公益提供免費法律服務」，尤其是為無力負擔法律代表費用的人士提供協助。法治的一項核心要求，是人人都能尋求司法公正，這項權利亦受《基本法》第35條所保障。惟司法公正的可及性，取決於法律服務能否真正服務社會不同階層，而非只限於有能力聘請律師的人士。正因如此，法律援助與公益法律服務，對維繫法治至關重要。

整個法律界包括律師及法官  均與受害者及災民並肩同行

他表示，香港一直擁有深厚而穩固的公益法律服務傳統。大埔火災事件上，正好體現了法律界在關鍵時刻的專業擔當。香港律師會迅速成立「大埔火災緊急免費法律諮詢熱線」，為市民提供初步的免費法律意見。另一方面，法律援助署亦於兩日前宣布已成立特別專責組，並會推出支援措施全力協助受影響人士按法例要求申請法援，以處理相關訴訟及事宜。屆時，法援律師將會廣泛參與相關工作。此外，司法機構亦已宣布，優先和迅速處理與事故相關的所有擬開展的法律程序，包括遺產承辦事宜。在這個艱難時刻，整個法律界，包括律師及法官，均與受害者及所有受影響人士並肩同行。他衷心鼓勵所有有需要的人士，善用上述各項法律服務。

至於社區服務，他亦特別指出法治教育的重要性，特別在於提升市民對法治原則、本港法律制度及司法運作等方面。香港律師會一直是律政司不可或缺的重要夥伴。無論是在法治教育項目的構思與設計，抑或是派出具經驗與熱誠的會員擔任講者及導師，律師會是律政司堅實的支持者，貢獻斐然。

公益法律服務與社區工作，讓法律專業不止於執業本身，更成為連結法治與社會的橋樑。法律工作最終所追求的，不只是專業成就，而是透過專業回應社會需要，促進一個更公平、更公正，以法治為基礎的社會。

他認為今日頒發的獎項，不僅是對多位實至名歸的得獎者的肯定，同時亦是對其他會員的鼓勵，期望更多人積極參與公益及社區服務。

