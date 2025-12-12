宏福苑五級火｜寶田中轉屋已有2戶災民入住 何永賢 : 需要電梯住戶可考慮

受大埔宏福苑火災影響的居民，需要中長期的安置方案，房屋局的過渡性房屋、房協的單位及房委會的寶田中轉屋，正是可以免租入住的選擇。房屋局局長何永賢表示，目前寶田中轉屋已有100個單位準備就緒，隨時可以接收有需要的宏福苑居民入住，至本周末準備好的單位更會增加至300個，有需要的宏福居民無須擔心。

她於社交平台表示，房屋局、房屋署各組員工事發後全力出動，寶田單位能快速籌備好，過程有賴員工的努力，及有企業的支持。其中，金門建築就有多位義工隊職員到場，連工包料幫忙鋪地板，在極短時間內「變魔術」，讓單位由原本的水泥地變得有家的感覺。金門建築也發揮了專業，找出容易拼砌又美觀的材料，並有不同職系員工響應，由財務到法律到創科相關的員工也有參與，為支援宏福居民出錢、出力、出心。

寶田中轉屋已有100個單位準備就緒，至本周末準備好的單位更會增加至300個。何永賢fb短片截圖

何永賢實地視察寶田中轉屋。

房屋署的屋邨管理團隊也沒有鬆懈，中海物業也幫忙訂床、出資購買小型家電和生活用品等，還關心到wi-fi的設置，務求讓居民來到就可以安頓。她感謝眾人盡心盡力，讓居民以至整個社會都感受到風雨同舟的精神。

由昨日開始，寶田中轉屋現時已有2戶共5人入住，其他需要電梯的住戶，也可以積極考慮。此外，截至今日中午12時，共有1362戶、3054人入住過渡性房屋和房協單位，尚有約390個過渡性房屋單位和約320個房協單位可供使用，有需要的宏福居民可與當局聯繫。