Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火︱勞工處兩周巡查467個地盤 提25宗檢控 涉吸煙、走火通道無保持良好狀況等

社會
更新時間：19:01 2025-12-12 HKT
發佈時間：19:01 2025-12-12 HKT

大埔宏福苑火災後，勞工處開始巡查設有大型棚架的樓宇維修工程工地的防火設施及火災應變安排，以保障工人的職業安全。勞工處發言人今日（12日）表示，為期兩周執法行動已完成，日後會繼續重點巡查違規地盤的改善情況及已移除樓宇外牆棚網的工地。

發言人指，勞工處在11月28日開展的特別執法行動中，巡查了467個建築地盤，共發出249份書面警告及112張「敦促改善通知書」，並提出25宗檢控，主要涉及地盤內禁止吸煙、走火通道和滅火器沒有保持良好狀況、不安全的高處工作及沒有提供個人防護裝備等違規情況。

若棚架有墜物風險 將不警告即執法

勞工處會繼續跟進違規地盤的改善情況，如不安全的工作情況持續，處方會依法處理。勞工處亦會繼續巡查已移除樓宇外牆棚網的工地，若發現仍有外牆工程在棚架上進行，處方將通知相關部門跟進。如發現棚架上有物件墮下等迫切風險，勞工處會即時執法，包括發出「暫時停工通知書」及提出檢控，而不作警告。

勞工處重申，承建商必須嚴格執行所有地盤安全措施，以保障僱員的職業安全及健康。根據《職業安全及健康條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。若違反有關規定而情節嚴重者，最高可被判罰款一千萬元及監禁兩年。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
1小時前
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
2025-12-11 20:33 HKT
美孚樓全棟得1人走火警？腳傷男跑16層樓逃生 換管理員一句話當場崩潰｜Juicy叮
美孚樓全棟得1人走火警？腳傷男跑16層樓逃生 換管理員一句話當場崩潰｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
影視圈
11小時前
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
警國安處首引用非法操練罪拘9男 檢大量武器及爆炸品 揭新蒲崗工廈單位變軍事訓練場
突發
3小時前
大寶冰室肉餅飯源頭？元朗「最強媽媽」揹B劏豬肉 工作照感動網民 神級回應成焦點｜Juicy叮
大寶冰室肉餅飯源頭？元朗「最強媽媽」揹B劏豬肉 工作照感動網民 神級回應成焦點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
影視圈
2小時前
宏福苑五級火｜李家超：獨立委員會須9個月內完成報告 如特定議題有需要 可向特首申賦權成法定調查委員會
03:11
宏福苑五級火｜李家超：獨立委員會9個月內完成報告 如特定議題有需要 可向特首申賦權成法定調查委員會
社會
6小時前