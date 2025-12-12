順豐與7-Eleven合作終止 港澳自取點明年元旦起停止服務 12.28起停派件
更新時間：18:20 2025-12-12 HKT
發佈時間：18:20 2025-12-12 HKT
順豐香港今日（12日）宣布，與7-Eleven便利店的自取點合作服務將於今年12月31日到期。由明年1月1日起，順豐在香港及澳門所有7-Eleven門店的取件服務將會終止。
12.28起停止派件至7-Eleven
順豐表示，客戶之後可繼續選擇前往其他順豐自營網點或順豐合作點領取快件。公司同時提醒，由2025年12月28日起，順豐香港將停止派送快件至7-Eleven。任何於2025年12月31日後仍未於7-Eleven領取的快件，將被退回至順豐倉庫，且不會再次派送至7-Eleven。
若快件逾期未派送或領取，客戶需將收件地址改派至其他順豐自營網點或合作點。順豐呼籲客戶及時取件，以免造成不便，並對可能受影響的客戶致歉。
