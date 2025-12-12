Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜林正財 : 已聯絡130位死者家屬 提供三層支援協助度過哀傷期( 附機構資料 )

社會
更新時間：17:42 2025-12-12 HKT
發佈時間：17:42 2025-12-12 HKT

大埔宏福苑五級大火發生至今逾兩周，造成160人死亡，不少災民情緒仍然不穩。精神健康諮詢委員會轄下的專責小組今日（12日）下午就「守望．同行」災後喪親家庭支援計劃及相關議題舉行會議。精神健康諮詢委員會主席林正財在會議結束後會見傳媒，指小組開了第二次會議，上周開第一次會，重點了解宏福苑居民在精神健康上的需要，並開展「守望．同行」計劃災後喪親家庭支援計劃。

委員會至今已聯絡130位死者家屬

他指火災造成160人死亡，家屬面對不少困難，極需精緒支援。參與「守望．同行」計劃的非政府機構已由4個擴至7個，當中包括東華三院、香港聖公會福利協會、贐明會、香港撒瑪利亞防止自殺會、救世軍、聖雅各福群會和生命熱線，提供3層支援，包括建立關係、專業哀傷輔導及心理學家醫生，了解家屬的殮葬需要，部分家屬也有創傷性哀傷。委員會至今已聯絡130位死者家屬，並開展工作，預計會提供一年服務，讓家屬度過哀傷期，若一年後仍有需要，會繼續提供援助。

對於為何未能接觸餘下30名死者的家屬，林正財解釋因情況複雜，包括有死者沒有親人在港，或死者家屬仍未能認屍，以及有家屬自覺沒有需要接受服務，亦有家屬可能不知道相關服務。他呼籲家屬聯絡提供服務的非政府組織，或者致電「情緒通」熱線18111，由輔導員協助轉介。當局亦已向提供服務的非政府組織配對額外人手。

林正財表示，火災令千多戶居民失去家園，他們現時分散於不同地區暫住，需要支援協助他們重建社交網絡，因此將推行「凝聚．同行」計劃，讓專業社工、護士、輔導員等到災民居住的地方，陪伴災民並協助他們建立社群，度過這段哀傷期。此外，他又稱熱線18111會增加哀傷輔導的服務，協助紓緩居民家人及朋友的心理負擔。

此外，林正財又強調，會加強對學校支援，目前已有15間大埔區的學校參與「 醫教社同心協作計劃」，讓精神科護士及臨場心理學家支援。同時又會在多間社福中心加強服務，支援大埔區居民，例如離宏福苑很近，住在廣福邨的居民，他們每天面對着災場，會增加心理壓力，而社福中心可以給予支援，協助他們紓緩情緒。

在來年工作上，林正財表示會為香港數以萬計的社工、老師、活動助理進行培訓，讓他們能提供適切的輔導給普羅大眾，而當中在災情影響下，會優先在大埔區培訓，以解燃眉之急。林正財強調，這項工作正在緊密籌備，會盡快以網上或實體方式進行，亦會提供基本培訓予普羅大眾，好讓市民能夠彼此關顧。

「守望．同行」災後喪親家庭支援計劃參與機構聯絡資料（排名不分先後）

東華三院「圓滿人生服務」喪親者支援服務
- 星期一至六（上午 9 時至下午 6 時）
- 後事程序及喪親支援熱線：2657 7899
- 網上後事支援聊天機械人：2884 2033 (WhatsApp 通訊平台提供)

香港撒瑪利亞防止自殺會自殺危機處理中心
- 星期一至五（上午 9 時至晚上 10 時）及星期六（上午 9 時至下午 5 時）
- 查詢電話：2341 7227
- 24 小時災後支援專線：2353 0029

香港聖公會福利協會聖匠堂安寧服務「護慰天使」喪親者支援服務
- 星期一至五（上午 9 時 15 分至下午 6 時）
- 後事支援熱線：2362 0268
- WhatsApp 查詢專線：5174 8838

贐明會
- 星期一至五（上午 9 時至下午 6 時）
- 喪親哀傷輔導服務及殯儀支援熱線：2361 6606
- WhatsApp 查詢專線：5721 8354

聖雅各福群會 - 賽馬會安寧頌「安．好」居家寧養服務
- 星期一至五（上午 9 時至下午 5 時 30 分）
- 查詢電話：3616 0510
- WhatsApp 查詢專線：4633 8553

生命熱線「釋心同行」喪親支援哀傷輔導服務
- 星期一至六（上午 9 時至下午 6 時）
- 查詢電話：2382 2737
- 24 小時災後支援專線：6199 8575
- WhatsApp 查詢專線：9267 1369

救世軍喪親者支援服務
- 星期一至五（上午 9 時至下午 6 時）
- 查詢電話：2651 1698 / 5958 4406
- WhatsApp 查詢專線：5958 4406

