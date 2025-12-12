科技園夥貿發局率60科企 參與美國消費電子展 規模創歷屆之最

全球最大科技展覽之一的消費電子展（CES 2026）將於2026年1月6至9日在美國拉斯維加斯舉行。香港科技園公司聯同香港貿易發展局，並獲香港電子業協會（HKEIA）支持，將率領60間本地科技企業參展，規模創歷屆參展之冠。本屆代表團橫跨五大前沿科技領域，包括先進材料與可持續技術、人工智能與數據、數碼轉型、電子與機械人技術，以及生命科學與健康科技，聚焦創新科技及實用解決方案。

「香港科技館」3間創科公司獲CES 2026創新獎

由60間科技公司組成的「香港科技館」將設於初創搖籃「Eureka Park」及匯聚全球企業的「Global Pavilion」兩大展區。「香港科技館」當中有3間創科公司憑藉突破性技術榮獲CES 2026創新獎，代表團將展示在運動科技、生命健康科技、智慧城市及人工智能等領域的前沿技術。重點方案包括非侵入汗液乳酸連續監測：Point Fit Technology Limited研發全球領先的皮貼式汗液乳酸感測貼於「數碼健康」組別獲獎，該科技提供非侵入性、連續性生理監測，助力運動表現與健康管理；AI驅動消防方案：連山動力科技有限公司（Widemount Dynamics Tech Limited）的「智能消防機械人」於「共創人類安全」產品組別以最高分奪得「Best of Innovation」殊榮，該機械人利用人工智能技術，可於空曠及儲存有電子產品等高危環境執行監測與滅火任務，提升消防效率並保障人身安全。

香港科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤表示，CES是全球創科界的重要盛事，香港科技館於上屆CES成功吸引超過1.6萬人到訪，錄得超過港幣1億元的潛在商機，為初創企業提供龐大的潛在合作機會。今屆參與CES的本地科企數目為歷屆之冠，希望為科企搭建面向全球的合作與商業化平台。他指，科技園致力打造多元合作的創科生態圈，提供全面的培育計劃、Global Booster計劃等以助科企深度拓展海外市場。今次參展不僅展示他們的創新能力，更強化香港作為超級聯繫人的角色，推動國際技術交流和市場融合。

香港貿易發展局商品貿易及創新總監 / 對外事務總監黃燕表示，推動香港創科業界拓展國際市場，是貿發局其中一項重點工作。貿發局帶領香港創科企業參與CES已有40多年歷史，下月再度聯同香港科技園，率領香港的創科精英進軍CES，向全球展示香港作為國際創科中心的實力。貿發局一直通過舉辦國際貿易展覽、會議、外展活動等，建構高效平台促進創科業界交流合作，開拓環球機遇。今次在CES設立的香港科技館，正是為助力香港科創企業「出海」而打造的理想跳板。

記者：蔡思宇

攝影：葉偉豪