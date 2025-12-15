Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

星島連奪「消費權益新聞報道獎」4項殊榮

社會
更新時間：10:30 2025-12-15 HKT
發佈時間：10:30 2025-12-15 HKT

星島新聞集團在消費者委員會「第25屆消費權益新聞報道獎」共奪得4項殊榮，包括旗下《星島申訴王》分別於新聞影片獎 - 短片獲得銀獎、專題特寫獎獲得銀獎，更晉身年度大獎最後五強。《星島日報》則於「新聞攝影」組別入選最後五強。

《星島申訴王》憑着「獨家放蛇追蹤演唱會『假飛黨』 騙徒被踢爆露真面目」獲得「新聞影片獎 ─ 短片」銀獎。團隊鍥而不捨放蛇引出假飛黨成員現身，記者當場與騙徒對質，拆解真假門票的區別，讓市民引以為戒，避免中招。

《星島申訴王》亦憑着系列報道「北上買餸消費陷阱多」於「專題特寫獎」中獲得銀獎及入圍年度大奬最後五強。報道一連四集探討港人北上買餸陷阱，踢爆內地街市檔主以真空包方便港人帶生肉過關，並揭開水貨客將北上買餸帶返香港變成生意，揭示當中的法律責任和食安問題。另外，《星島日報》攝影記者吳艷玲亦憑作品「瘋狂購物」於「新聞攝影」組別入圍最後五強。

今屆「消費權益新聞報道獎」收到35間傳媒機構合共466份參賽作品，活動旨在提高新聞界對消費權益的關注，並表彰傳媒發掘及報道關乎消費者切身權益的新聞，攜手加深公眾對消費權益的認識。

