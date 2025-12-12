Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

公營醫院明年1.1加價 專科加至250元 家庭醫學加至150元 門診及住院累計1萬元封頂

社會
更新時間：13:03 2025-12-12 HKT
發佈時間：13:03 2025-12-12 HKT

公營醫院收費改革明年一月一日實施，醫管局今早（12日）向傳媒講解藥物收費與全年收費上限的最新安排。

專科門診服務以及家庭醫學診所明年同加價

專科門診服務以及家庭醫學診所服務價格明年將作調整。專科門診服務由首次應診135元，其後每次80元，增加至每次250元；家庭醫學診所服務即由每次50元增加至150元。在處方藥物收費上，專科門診從每種藥物15元，以16星期為收費單位，改為每種藥物20元，以4星期為收費單位；家庭醫療服務即從免費改為每種藥物為5元，以4星期為收費單位。

政府藥費資助率仍為高水平

醫院管理局總藥劑師崔俊明表示，藥費調整後，政府藥費資助率仍為高水平，特別是治療罕見病和癌症藥物的資助，扭轉「小病高資助、大病病人大量自費」的結構失衡、資源錯配的現象。

此外，他指出2024-25年度共有27種新藥物獲納入醫管局藥物名冊，而隨着收費改革，醫管局每年評估新藥及「新適應症」數目由以往約90種增至約120種。他又表示將會透過多方政策，例如加快「1+」新藥審批機制，簡化藥物名冊入藥程序等，加快新藥的引入。

通過經濟審查後 住院及門診全年收費上限1萬元

針對病人醫療費用增加的問題，醫院管理局總行政經理翁美玉表示，病人通過經濟審查後，全年收費上限每年1萬元，政策涵蓋住院及門診收費，所有符合資格人士的香港市民皆可申請，預計受惠人數為7萬人。申請者可由每年1月1日至3月31日期間，透過HA Go及醫療繳費處申請。若獲批前累計醫療費用已超過1萬元，多出的部分會用以支付隨後年度的合資格醫療費用，不設期限。

記者：曾智華
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
17小時前
01:54
星島獨家︱警隊刑偵女將鄭麗琪等4人晉升助理處長 另有4人晉升總警司
社會
7小時前
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
影視圈
5小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
21小時前
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
飲食
2025-12-11 13:37 HKT
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
21小時前
張柏芝一方傳召筆跡專家梁時中庭上力證，涉事合約上的張柏芝簽名屬冒簽。何健勇攝
張柏芝為違約案傳召筆跡專家作供 指涉案合約簽名屬偽冒
社會
2025-12-11 13:40 HKT
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
2025-12-11 14:14 HKT