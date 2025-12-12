公營醫院明年1.1加價 專科加至250元 家庭醫學加至150元 門診及住院累計1萬元封頂

公營醫院收費改革明年一月一日實施，醫管局今早（12日）向傳媒講解藥物收費與全年收費上限的最新安排。

專科門診服務以及家庭醫學診所明年同加價

專科門診服務以及家庭醫學診所服務價格明年將作調整。專科門診服務由首次應診135元，其後每次80元，增加至每次250元；家庭醫學診所服務即由每次50元增加至150元。在處方藥物收費上，專科門診從每種藥物15元，以16星期為收費單位，改為每種藥物20元，以4星期為收費單位；家庭醫療服務即從免費改為每種藥物為5元，以4星期為收費單位。

政府藥費資助率仍為高水平

醫院管理局總藥劑師崔俊明表示，藥費調整後，政府藥費資助率仍為高水平，特別是治療罕見病和癌症藥物的資助，扭轉「小病高資助、大病病人大量自費」的結構失衡、資源錯配的現象。

此外，他指出2024-25年度共有27種新藥物獲納入醫管局藥物名冊，而隨着收費改革，醫管局每年評估新藥及「新適應症」數目由以往約90種增至約120種。他又表示將會透過多方政策，例如加快「1+」新藥審批機制，簡化藥物名冊入藥程序等，加快新藥的引入。

通過經濟審查後 住院及門診全年收費上限1萬元

針對病人醫療費用增加的問題，醫院管理局總行政經理翁美玉表示，病人通過經濟審查後，全年收費上限每年1萬元，政策涵蓋住院及門診收費，所有符合資格人士的香港市民皆可申請，預計受惠人數為7萬人。申請者可由每年1月1日至3月31日期間，透過HA Go及醫療繳費處申請。若獲批前累計醫療費用已超過1萬元，多出的部分會用以支付隨後年度的合資格醫療費用，不設期限。

記者：曾智華

